OnePlus groeit enorm met smartphones in Nederland - Apparata

OnePlus wint enorm aan marktsegment met het uitbrengen van goedkopere telefoons.

Vorig jaar was de line-up van OnePlus kort maar krachtig. Je had een normaal model en een topmodel. Dit jaar kwam daar verandering in. De twee modellen bleven, maar kregen er maar liefst drie nieuwe varianten bij. Stuk voor stuk modellen die het in het middensegment zoeken. Het gaat hier om de OnePlus Nord Serie.

Een slimme zet van de Chinese techgigant, want dit jaar is OnePlus enorm gegroeid in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Counterpoint Research. In het derde kwartaal van 2020 realiseerde OnePlus een groei van 412 procent in vergelijking met 2019. Geen enkel ander merk wist zo hard te groeien. Zo volgen OPPO (+120%), Xiaomi (+50%) en Samsung (+9%) op afstand. Merken als Apple en Huawei leveren juist in met -20% en -69%.

Volgens Couterpoint is OnePlus nu de nummer drie smartphone-leverancier in het hogere middensegment in Nederland. Met het uitbrengen van een reeks nieuwe smartphones is groei realiseren niet ontzettend moeilijk. Het merk boort immers een nieuwe markt aan waar ze voorheen niet actief waren. De vraag is of OnePlus deze groei vast kan houden over de lange termijn. Het gaat nog interessant zijn om te zien of het merk inderdaad OPPO en Xiaomi voor weet te blijven.