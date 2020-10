OnePlus heft flauwe Buds update blokkade eindelijk op - Apparata

OnePlus Buds van een update voorzien was tot voor kort alleen mogelijk op een OnePlus 6 smartphones of nieuwer. Daar komt nu gelukkig verandering in!

Als je OnePlus Buds draadloze oortjes aanschaft, dan verwacht je natuurlijk dat ze vlekkeloos met iedere OnePlus smartphone werken. Maar tot voor kort had het Chinese merk een vreemde blokkade voor ‘buitenstaanders’. Je kon OnePlus Buds niet van een update voorzien als je geen smartphone van het merk had. Sterker nog, zelfs oudere OP telefoons konden het niet! Daar komt nu verandering in.

OnePlus Buds mogen dan niet de beste in-ear oortjes zijn, maar men verwacht natuurlijk wel dat simpele features als een update uitvoeren mogelijk is. Maar de OnePlus Buds updaten was alleen mogelijk op OnePlus 6 smartphones en nieuwer. Buitenstaanders en zuinige OnePlus-gebruikers met een oudere OP smartphone konden geen updates uitvoeren op de Buds.

Zoals aangekondigd wordt deze flauwe tactiek weer teruggedraaid. Alle gebruikers van de Buds krijgen nu toegang tot een update-app. Helaas is het allemaal een beetje omslachtig, dus hieronder check je hoe je een OnePlus Buds firmware update kunt uitvoeren (via AndroidAuthority).

Bij een OnePlus 6 of nieuwe OP smartphone:

Download de OnePlus Buds App via de Google Play Store.

de via de Google Play Store. Open de app en ga naar Instellingen. Zet daar Auto-Update Firmware aan.

Bij een oudere OnePlus smartphone of eentje van een ander merk:

Download de HeyMelody App via de Google Play Store. Dit is een officiële app van OnePlus.

de via de Google Play Store. Dit is een officiële app van OnePlus. Open de app en verbindt de Buds met de app. Als er een update beschikbaar is, klik je op de Update button.

Het is niet helemaal duidelijk waarom OnePlus überhaupt gebruikers van andere merken geen toegang tot updates gaf voor de Buds. Bij een merk als Apple is een dergelijke filosofie redelijk normaal, maar Pete Lau’s bedrijf zou beter moeten weten!