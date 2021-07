OnePlus heft geheime beperking smartphones op

Afbeelding via OnePlus

De smartphone- fabrikant OnePlus heeft veel kritiek gekregen de afgelopen tijd. Nu komen ze dan ook een soort van terug op de ‘geheime’ beperking die ze hun apparaten meegeven.

OnePlus was goed bezig. Met de nadruk op was. Het merk heeft de afgelopen tijd veel kritiek gekregen. En terecht, want het nam de ene impopulaire beslissing na de andere. Denk bijvoorbeeld aan de ‘fusie’ met OPPO (is er dan wel toekomst voor het merk?), maar de geheime beperking op de prestaties op de OnePlus 9- toestellen was de druppel.

Geheime beperking OnePlus

Een geheim komt (bijna) altijd uit. Zeker in de smartphone- industrie waar analisten apparaten uitvoerig testen. Het viel dan ook erg slecht bij het publiek, toen bleek dat het bedrijf hun telefoons afknepen. Nu lijkt het zijn standpunt te heroverwegen en zal het een compromis aanbieden, maar waarschijnlijk pas volgend jaar.

Het afknijpen doen ze voornamelijk om de levensduur van je batterij te verbeteren. Maar OnePlus deed deed dit heel geraffineerd. Ze vertelde het niet. Het bedrijf verborg dit feit opzettelijk voor zijn gebruikers en gaf hen geen uitweg uit dit beperkingsmechanisme. Oei!

Opheffing beperking

OnePlus lijkt te beseffen dat dit niet heel handig is. Voordat OnePlus zijn nieuwe OnePlus Nord 2-telefoon lanceerde, die ook dat prestatiebeperkingsgedrag vertoonde, onthulde het dat het werkt aan een manier waarop gebruikers deze ‘geoptimaliseerde modus’ kunnen in- of uitschakelen. Op deze manier kunnen gebruikers kiezen of ze voorrang willen geven aan prestaties boven de levensduur van de batterij of andersom.

OnePlus zegt nu: ‘omdat verschillende chips anders presteren en we er zeker van willen zijn dat we de beste prestaties en efficiëntie uit elke chip halen, hebben we prestatie-optimalisaties in verschillende mate geïmplementeerd op de OnePlus 9R en Nord 2. Gezien de duidelijke feedback van gebruikers en media werkt ons R&D-team momenteel aan het toevoegen van een optie waarmee gebruikers deze geoptimaliseerde modus kunnen in-/uitschakelen en betere controle hebben over de prestaties van hun telefoons. We streven ernaar om deze oplossing gereed te hebben met een van de eerste builds van OxygenOS 12.’ Je moet dus wel weten of je smartphone deze beperking heeft en dan zelf handelen. Of gebruikers daar weer op zitten te wachten?