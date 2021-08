OnePlus houdt Samsung (en ons) even goed voor de gek

OnePlus deelt de eerste beelden van de aankomende opvouwbare smartphone. Of toch niet? Ze nemen Samsung in elk geval flink op de hak.

Op dezelfde dag dat Samsung de Galaxy Z Fold3 en Flip3 aankondigt, komt OnePlus ook met iets nieuws. Op het officiële OnePlus Twitter-kanaal deelt de Chinese fabrikant namelijk een opvouwbare smartphone. Ten minste, dat lijkt zo, maar in werkelijkheid is het een sluwe marketingstunt. In de Verenigde Staten krijg je de OnePlus 9 tijdelijk met 50% korting. Ofwel twee helften, een hele opvouwbare smartphone.

OnePlus toont ‘opvouwbare smartphone’

De onderstaande video inclusief onthullingsdatum deed even veel stof opwaaien. Plotseling was daar OnePlus, dat als relatief kleine smartphonemaker een opvouwbare smartphone leek te teasen. Enthousiaste fans konden op een link naar de officiële Instagram-pagina van de fabrikant klikken.

Daar is op het eerste gezicht de daadwerkelijke volledige teaservideo te zien. De makers van de reclamestunt doen het echt lijken alsof het om een opvouwbare smartphone van OnePlus gaat. De video lijkt zelfs in een loop af te spelen; ogenschijnlijk begint de bewegende collage telkens weer opnieuw.

Aan het einde van een filmpje komt een anonieme hand de droom van OnePlus-fans verstoren. Het blijken namelijk twee OnePlus 9’s te zijn die op slinkse wijze naast elkaar gezet zijn. We waren met z’n allen zo bezig met opvouwbare smartphones van onder meer Samsung dat we even niet aan het opletten waren.

Hoe dan ook, OnePlus lift handig mee op de hype die Samsung krampachtig moet creëren voor hun opvouwbare toestel. En laten we eerlijk wezen; 50% korting op een topsmartphone als de OnePlus 9 is heel wat waard.