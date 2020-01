OnePlus introduceert smartphone met/zonder camera [video]

Ook de lederen bekleding is erg innovatief.





Tijdens de CES 2020 introduceerde OnePlus een nieuwe smartphone, de OnePlus Concept One. De smartphone, die samen met McLaren ontwikkeld is heeft diverse innovatieve opties.

Het meest opvallende is de achterkant van het toestel. Deze is voorzien van elektrochroom glas. Dit glas, dat ook toegepast wordt in zonnedaken van auto’s en vliegtuigen bestaat uit twee glaspanelen met daar tussen een materiaal dat van kleur kan veranderen. Wie denkt dat de smartphone daardoor erg dik wordt kan gerust zijn. Dankzij nieuwe technologie is het gebruikte elektrochroomglas inclusief panelen slechts 0,35 millimeter dik en dat is net zo dik als een screenprotector.

Doordat de camera’s achter dit glas vallen ben je verlost van de uitstulping op de achterkant van jouw smartphone. Daarnaast zie je de camera’s niet als je ze niet gebruikt. Hierdoor oogt de OnePlus Concept One erg elegant en strak. Wanneer je de camera wel wilt gebruiken wordt het glas door middel van een elektrisch signaal binnen 0,7 seconde transparant en kun je de foto’s maken die je wilt. Je kunt het glas ook gedeeltelijk transparant maken. Zo kun je volgens OnePlus ook optimale(re) foto’s maken bij overbelichting. In onderstaand filmpje zie je hoe een en ander werkt.

Zoals je in het filmpje kunt zien is de smartphone voorzien van lederen bekleding met stiksels. Volgens OnePlus, dat eerder met materialen zoals bamboe en kevlar, zorgt het leer voor genoeg textuur om stevig in de hand te liggen en een aangenaam gevoel als je de smartphone vasthoudt. De afwerking van het leer is in McLaren-stijl omdat ook dit toestel in samenwerking met McLaren is geproduceerd.

Zoals we eerder al schreven verwacht men niet dat het toestel snel op de markt zal komen.

Bron en foto: OnePlus