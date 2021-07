OnePlus komt met tablet: naam wordt bijzonder inspiratieloos - Apparata

Zijn ze bij OnePlus de weg een beetje kwijt? Er komt een tablet van OnePlus aan en de naam is niet bijster inspirerend.

Het is al een tijdje een begrip: de tablet. Een groter scherm dan een telefoon, maar compacter dan een laptop. Het bekendste voorbeeld van een tablet is natuurlijk de iPad, het device van Apple wat de tablet grootschalig bekend maakte. Sterker nog: vaak had men het niet eens over ‘een tablet’, maar ‘een iPad’ om een tablet te beschrijven. Sterke naam, dus.

OnePlus tablet

De tablet lijkt niet zo populair te zijn als zo’n tien jaar geleden, maar toch zijn er nog mensen die zweren bij een dergelijk apparaat. Apple verkoopt de iPad nog steeds en ook Lenovo, Samsung en andere merken hebben nog tablets in de aanbieding. Genoeg reden voor OnePlus om ook eens die kant op te gaan. OnePlus is bezig met een tablet. Deze zou dit jaar al onderweg zijn.

Naam

Verwacht binnenkort meer info, maar de naam is al bekend. OnePlus lijkt die strategie van de iPad wel een leuke te vinden. De OnePlus tablet gaat namelijk ‘OnePlus Pad’ heten. Goed, om nou iets te doen met ‘tab’ en daarmee Samsung en Lenovo te kopiëren is misschien ook niet ideaal, maar het klinkt wat eenvoudig. En zoals Apple een fenomeen worden lijkt ook niet echt te lukken. “Schat, kun jij de OnePlus Pad even aangeven?”

Specs

Dat de OnePlus tablet simpelweg Pad gaat heten komt voort uit een recente aanvraag voor de merkrechten van de OnePlus Pad door het EUIPO (European Intellectual Property Office). Daarmee weten we dat ‘ie (binnenkort) komt, maar verdere details zijn nog niet bekend. Zoals andere fabrikanten van tablets aantonen, hebben tablets altijd veel raakvlakken met smartphones van dat merk. Fans van OnePlus smartphones zullen dus het meeste profijt hebben van de OnePlus Pad. (via MySmartPrice)