OnePlus komt met toffe oplaadfunctie terwijl je slaapt

Terwijl je slaapt, regelt OnePlus een langere batterijduur.





De zuinige smartphone-gebruikers onder ons hoeven zelden naar de reparatieshop. Het scherm is nog heel, alle knopjes doen het nog en omdat fabrikanten steeds langer updates leveren, zitten die mensen ook wat betreft software gebakken. Er is alleen één onderdeel waar zelfs de meest voorzichtige gebruiker slijtage niet bij kan voorkomen: de accu. OnePlus gaat ons wel een beetje helpen.

De ‘gezondheid’ van de batterij is een aspect van een smartphone die lastig te preserveren valt. Meestal wordt aangeraden om de batterij tussen de 20 en 80% opgeladen te houden om er zo lang mogelijk profijt van de te hebben. Uiteraard gaat een typische lithium-ion-accu nog steeds uiteindelijk achteruit.

Maar je batterij in die sweet spot houden is totaal niet praktisch. Soms heb je de hele dag juice nodig en dan wil je gewoon een volle batterij. Maar té vol is ook niet goed.

Enter: OnePlus Optimized Charging. Het Chinese smartphonemerk (met een uitstapje naar TV’s) werkt aan een automatische oplaadfunctie waarbij het slaapritme van de gebruiker wordt meegenomen.

Veel mensen zullen hun telefoon ’s nachts opladen en met de snelladers van vandaag betekent dat een volle accu, wellicht al na zo’n anderhalf tot twee uur in je slaap. Dat betekent dat de batterij de laatste zes uur op 100% blijft steken.

Nu, druppelladen zorgt er in principe voor dat de batterij niet ‘overladen’ kan worden en uiteindelijk explodeert. Desalniettemin is dat slecht voor de batterij. Optimized Charging gaat ervoor zorgen dat een batterij gedurende de nacht tot 80% wordt opgeladen. 100 minuten voordat je normaliter wakker wordt, start de batterij met de laatste 20% van het opladen.

In de toekomst belooft OnePlus de technologie verder te ontwikkelen, wat handig gaat zijn voor de niet zo structurele slapers onder ons. Denk bijvoorbeeld aan “onconventionele slaaptijden (zoals lang opblijven in het weekend) en wanneer je tussen tijdzones reist.”

Eigenaren van een OnePlus 7 or OnePlus 7 Pro die met het beta-programma van OnePlus meelopen kunnen de functie al testen. Het is niet bekend of OnePlus de functie voor al hun smartphones uit zal brengen.

