OnePlus kondigt nieuwe productserie aan

OnePlus staat voor snelheid. En die kern gebruiken ze met een nieuwe productserie.

De Chinese smartphonefabrikant OnePlus gaat vol inzetten op 5G-connectiviteit. Dat wil het bedrijf onder andere doen met een speciale productserie.

Die productserie zal uit de doeken worden gedaan bij de eerstvolgende lancering van een nieuwe product, zo maakt OnePlus bekend.

Dit is een mijlpaal, zowel voor OnePlus als voor onze gebruikers. We zijn trots dat we een van de eerste smartphonefabrikanten zijn die met een volledig 5G-proof lijn komen. OnePlus was er in meerdere opzichten als eerste bij met 5G – en daar is deze introductie dus geen uitzondering op. – Pete Lau, oprichter en CEO van OnePlus.