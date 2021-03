OnePlus kondigt nóg een product aan voor lancering - Apparata

Binnenkort heeft OnePlus een event gepland staan en nu is bekend geworden wat wat voor product kunnen verwachten van het merk.

23 maart zal bij fans van OnePlus omcirkelt staan in de agenda. Dan kondigt het Chinese techbedrijf nieuwe dingen aan middels een event. Het is een feit dat OnePlus de 9 Serie hier gaat presenteren. Dat was al eerder gecommuniceerd door het merk. Nu maakt OnePlus duidelijk dat er nog een product gepresenteerd zal worden.

OnePlus product lancering op 23 maart

Als je de geruchten de laatste tijd een beetje hebt gevolgd weet je al wat dit gaat zijn. In een teaser doet het bedrijf nog wat geheimzinnig, maar de kans is groot dat het hier om een smartwatch gaat. Fans van het merk krijgen op het forum van OnePlus de kans om te raden wat het gaat zijn.

In de teaser stelt OnePlus dat de fans al een tijdje wachten op het product. En dat daar nu gehoor aan wordt gegeven door, naar alle waarschijnlijkheid, een smartwatch te introduceren. Wat we precies kunnen verwachten is nog even wachten. OnePlus kennende zal het meer gefocust zijn op lifestyle dan op fitness. 23 maart krijgen we het antwoord. Dan kondigt OnePlus dus niet één nieuw product, maar meerdere producten aan. De 9 Serie én een gloednieuwe smartwatch.