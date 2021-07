OnePlus kondigt officieel de Nord 2 aan - Apparata

De OnePlus Nord 2 5G is onderweg. Het succesnummer van vorig jaar krijgt daarmee een opvolger.

In de zomer van 2020 kwam OnePlus met de Nord. Het was het begin van een nieuwe beweging binnen het Chinese techmerk. Een betaalbare, midrange smartphone met toch de sterke kwaliteiten waar OnePlus om bekend staat. Niet zo gek dat het merk uitgerekend van de Nord een opvolger gaat uitbrengen. Die opvolger heet OnePlus Nord 2 5G en is nu officieel aangekondigd.

De onthulling van de nieuwe smartphone is op 22 juli. Oftewel exact twee weken vanaf vandaag. Het merk zegt veel in petto te hebben voor de nieuwe OnePlus Nord 2 5G. Van camera, tot performance, tot opladen. OnePlus zegt zelf dat de Nord alles heeft wat je maar zou wensen kunnen. Oké, we zijn benieuwd. Draadloos laden? Count ons in.

Van tevoren laat het merk in elk geval al wel los dat de smartphone is uitgerust met een op AI gebaseerde chipset. Namelijk de Dimensity 1200-AI. Fans van het merk krijgen de kans om de telefoon in het echt te ervaren. Daarvoor organiseert het bedrijf een zogenaamde OnePlus Nord 2 5G op tournee. Op woensdag 14 juli en op donderdag 22 en vrijdag 23 juli zullen er events plaatsvinden. Men kan de smartphone voor het eerst bekijken, vasthouden en exclusief ervaren nog voor de onthulling.