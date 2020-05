OnePlus krijgt ook eindelijk supersnel opladen

Want het kan allemaal nog beter, dat snelladen van je OnePlus.

Koop jij een high-end Android-smartphone, dan mag je verwachten dat deze smartphone kan snelladen. Elke fabrikant heeft zo’n beetje een eigen standaard. OnePlus heeft zijn eigen Warp Charge 30T. Met deze techniek kun je bekabeld tot 30W opladen. Draadloos kan ook. Met de OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger.

OnePlus valt als bedrijf onder het Chinese moederbedrijf BBK Electronics. Een andere smartphonefabrikant die verwant is aan dit concern is OPPO. En dit techbedrijf heeft al ondersteuning voor 50W opladen als het gaat om de smartphones. Het is dus niet de vraag of, maar wanneer de toestellen van OnePlus 65W kunnen snelladen.

In de nabije toekomst zit dit er inderdaad in, merkt MySmartPrice op. Volgens de site krijgt de OnePlus 8T of de OnePlus 9 ondersteuning voor 65W snelladen. Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van een opgedoken keuring. In de praktijk betekent dit dat je smartphone in een halfuur al voor het grootste gedeelte is opgeladen.

De strategie van OnePlus is dat ze om het halfjaar een nieuwe smartphone lanceren. Mocht het techbedrijf deze strategie ook voor 2020 aanhouden, dan kunnen we over een klein halfjaar deze OnePlus 8T of OnePlus 9 verwachten.