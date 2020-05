OnePlus laat flagship killer imago voorgoed vallen

In een interview kondigt OnePlus CEO Pete Lau een nieuwe richting voor het bedrijf aan, dat het flagship killer los laat en een conventionele line-up gaat leveren.

Het Chinese OnePlus heeft een lange weg afgelegd van indie flagship killer naar grote jongen binnen de smartphone-industrie. De laatste tijd komt het merk vooral met behoorlijk dure toestellen. Fans wensen daarentegen veelal een terugkeer naar die prachtige dagen van ongekende specs voor een lage prijs. Maar in een interview met FastCompany vernietigt OnePlus-CEO Pete Lau die dromen voor goed.

OnePlus wil goedkoop én duur

Lau zegt zich weer te willen focussen op het leveren van goedkope smartphones. Goed nieuws, zo zou je denken. Maar tegelijkertijd richt de voormalige prijsvechter zich op premium hardware. Dat allemaal ten diensten van een eigen software ecosysteem. Lau wil met goedkope toestellen mensen introduceren in het OnePlus ecosysteem.

“We zien het als het leveren van betaalbare producten. Maar alle producten blijven het OnePlus standaard naleveren. Hierdoor krijgen meer mensen toegang tot OnePlus producten,” aldus Lau via een vertaler.

Geen flagship killers meer

Maar als OnePlus inderdaad gaat focussen op goedkope smartphones als de OnePlus Z, dan creëren ze eigenlijk dus een line-up zonder ruimte voor flagship killers. Stel OnePlus levert een toffe midranger en een premium smartphone. Dan zouden ze zichzelf in de voeten schieten door ook nog een premium smartphone voor een midranger-prijs te lanceren, toch?

Men wil gewoon veel voor weinig

Kortom, Lau wil diversificeren met OnePlus. Het merk gaat zowel goedkopere als meer high-end toestellen leveren. Die sweet spot daartussenin kan hierdoor onmogelijk bediend worden. En dat terwijl de CEO zelf zegt te snappen wat fans willen.

“Wat we zien met onze huidige producten is dat de wens van een grote groep consumenten nog steeds is dat we een smartphone voor een toepasselijkere prijs leveren.” Hij stelt dat dit een zeer belangrijk inzicht is en dat OnePlus die wens uiterst serieus neemt.

Maar zoals ik het in kan schatten, heeft Lau slechts de helft van de wens van de consumenten begrepen. Ja, een toepasselijke, schappelijke prijs is belangrijk. Maar het toestel moet dan wel indrukwekkende specs hebben. Veel voor weinig is jullie onderscheidende factor. Alles daarbuiten en je bent simpelweg een concurrent van Samsung of Huawei. Niets mis mee, maar dan neemt Poco het stokje zonder moeite van jullie over.