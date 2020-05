OnePlus laat je niet langer door kleren kijken

Het is over en uit met de pret. OnePlus grijpt in en geeft je camera een functie minder.

Gluren door objecten of kleren. Het kan met de Fotochroom camera-filter op een OnePlus 8 Pro. Of moeten we eigenlijk kon zeggen. Binnenkort is het namelijk over en uit met de pret. OnePlus werkt aan een update om de filter uit de camera-app te verwijderen. Het Chinese techbedrijf zegt de privacy van mensen hoog in het vaandel te nemen.

Met het camera-filter van je OnePlus 8 Pro kun je door dunne objecten heenkijken. Denk aan afstandsbedieningen of de behuizing van een Apple TV. Ook kon je er mee door kleren heenkijken. Het was niet zo dat je echt helder kon zien wat er achter die kleren zat. Alleen bij een dun zwart t-shirt en een object direct achter het shirt was het een klein beetje te zien.

Toch genoeg reden voor OnePlus om in te grijpen met het camera-filter. Niet zo gek, het bedrijf wil slechts voorkomen ooit één of andere aanklacht te krijgen van een advocaat. De update komt in de loop van volgende week. Tot die tijd kun je dus nog naar hartelust gluren met je OnePlus 8 Pro. En daarmee levert de smartphone een unieke feature in. Een absoluut gemis, of valt het allemaal wel mee?