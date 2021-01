OnePlus lanceert Health app maar werkt op geen device? - Apparata

Foto @GooglePlay

De OnePlus Health app is de perfecte manier om je Band te koppelen met je smartphone, alleen bestaat die gadget nog helemaal niet?

Hoewel OnePlus de fitness tracker Band al heeft geteased, er is officieel nog niets over bekend. Toch spot AndroidPolice de bijbehorende OnePlus Health app al in de Play Store. Gek, want de gezondheidsapp kan niet gekoppeld worden met een bestaand apparaat?

OnePlus Health app per ongeluk gelanceerd?

Het is niet helemaal duidelijk waarom de app al in de Play Store is verschenen. Alles wijst erop dat je de app moet koppelen aan een fitness tracker, ofwel de OnePlus Band. Alleen is er naast een teaser nog letterlijk niets over de Band bekend. Kortom, het voelt een beetje alsof de app nog niet online had moeten staan. Ondertussen is de app nog wel te vinden met een directe link, maar niet meer te downloaden.

De OnePlus Health app zelf geeft overigens een hoop prijs over de aankomende gadget. Zo zien we enkele horloge-design waaruit je straks kunt gaan kiezen. Ook onthult de applicatie dat de aankomende gadget dingen als hartslag, stappen en slaap kan monitoren. Je checkt gelopen routes, afstanden, dagelijkse doelen en verbrande calorieën ook allemaal daar.

Als kleine geruststelling zien we op de gepubliceerde screenshots ook hoe de app en dus de Band notificaties van berichten en telefoontjes kan weergeven. Het is dus eigenlijk iets meer dan alleen een fitness tracker, want het neemt wat smartwatch features over.

Veteranen zullen overigens het design herkennen, want het blijkt grotendeels een ripoff van de bestaande OPPO HeyTap Health te zijn. Maar goed, if it ain’t broke, don’t fix it, nietwaar?