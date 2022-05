OnePlus lanceert twee gloednieuwe smartphones

OnePlus

OnePlus lanceert niet één, maar twee nieuwe smartphones. Waaronder een met essentiële vlaggenschip-functies voor een nette prijs.

Het bedrijf komt met twee verschillende smartphones die we binnenkort kunnen gaan kopen. Namelijk de OnePlus Nord 2T 5G en de OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Volgens OnePlus combineert de Nord 2T vlaggenschipwaardige hardware met nieuwe, maar ook snelle OnePlus-software, tegen een mooie prijs. De Nord CE 2 Lite 5G biedt dan weer veel voor weinig.

OnePlus

Twee nieuwe smartphones van OnePlus

Op de OnePlus Nord 2T 5G zitten alle vlaggenschip-essentials. Deze smartphone is verbeterd om gebruikers een hoogwaardigere ervaring te bieden. Denk dan aan een geüpgradede 32 MP-voorcamera, een 1300-chipset en OxygenOS 12.1. De oprichter van OnePlus is Pete Lau en hij zegt over dit nieuwe toestel ‘dat het uitstekende hardware en software heeft om de grenzen van de alledaagse smartphone te verleggen. Dat ligt in lijn met onze toewijding om de OnePlus-ervaring toegankelijker te maken voor iedereen. Met eersteklas vlaggenschip-hardware en probleemloze software’. En dit alles voor een bescheiden prijskaartje. Overigens is het apparaat maar 8,2 mm dik en weegt het slechts 190g. Vooralsnog wordt de smartphone geleverd in twee kleuren: Gray Shadow en Jade Fog.

Het twee toestel dat binnenkort gelanceerd zal worden is de OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Dit is een krachtig toestel en heeft een chipzet dat energiezuinig is. Het komt met een flinke batterij dat kan snelladen. OnePlus beweert dat je met de 5.000 mAh-batterij een hele dag kan gamen of 21 uur YouTube filmpjes kan kijken. Ook komt het met OxygenOS 12.1. en 5G connectiviteit. Dit toestel komt in twee kleuren: Blue Tide en Black Dusk. Dit moeten vingerafdruk-bestendige kleuren zijn.

Beide smartphones zijn scherp geprijsd. De Lite komt al voor 299,- euro, terwijl de andere Nord begint bij 399,- euro.