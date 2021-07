OnePlus Nord 2 5G review: herhaling van zetten

Goede dingen behoeven geen veranderingen. Die boodschap lijkt de OnePlus Nord 2 5G in deze review uit te stralen. Met een tikje brutaliteit.

Verleden jaar waren we razend enthousiast over de OnePlus Nord. De reden was simpel. Je kreeg een smartphone met een mooie behuizing, goede hardware en een scherpe prijs. Daarna werd de Nord ontpopt als een smartphone-lijn. Geen enkele andere smartphone binnen deze serie wist dat niveau nog een keer te herhalen. Reden om bang te zijn voor de nieuwe OnePlus Nord 2?

Een dikke vette nee. De Nord 2 gaat verder waar de Nord is gebleven. De marketingcampagne van het Chinese techbedrijf kun je zelfs een beetje omschrijven als brutaal. Ze zetten de telefoon neer als een flagship killer. Gevaarlijk, want betekent dit dat je de eigen 9 Serie ook kunt overslaan? Dat valt wel mee. Er is geen sprake van kannibalisme omdat de Nord nog altijd een aantal kenmerkende features niet heeft wat de 9 Serie je wel kunt bieden.

Specs

Zoals altijd gaan we eerst de specificaties behandelen. Wat meteen opvalt is dat er geen chipset van Qualcomm in deze telefoon is te vinden. OnePlus heeft gekozen voor een MediaTek Dimensity 1200-AI chip. Maak je een zorgen, zeggen ze bij OnePlus. De power komt volgens hen overheen met de krachtigste chips van Qualcomm. In de dagelijkse praktijk is het gevoelsmatig een fractie langzamer. Niets storends verder. Dus dikke prima.

Met een gewicht van 189 gram is de Nord 2 een stevige smartphone. Je hebt iets in je handen zullen we maar zeggen. Het display is 6.43-inch groot en betreft een AMOLED scherm. Je hebt een refresh rate van 90 Hz. Onze review telefoon beschikt over 12 GB RAM en 256 GB opslag. Je kunt ook kiezen voor 128 GB en 8 GB RAM. De batterij heeft een capaciteit van 4.500mAh. Opladen gaat via de kabel en verloopt snel met Warp Charge 65. Draadloos opladen is niet mogelijk.

Op de achterkant zitten drie camera’s en een flitser. Dit is een 50 MP primaire camera + 8 MP groothoeklens en een 2 MP monochrome lens. Selfies maken kan met de 32 MP lens.

De telefoon is verkrijgbaar in de kleuren Gray Sierra, Blue Haze en Groon Wood. De OnePlus Nord 2 5G voor onze review is uitgevoerd in Blue Haze.

Ervaringen

Tijd om het eens te hebben over de ervaringen. Naar onze mening is de OnePlus Nord 2 5G op basis van deze review een budget smartphone met een premium randje. Dat zit hem voornamelijk in het gekozen materiaal en het AMOLED display. De voor- en achterkant is van glas, wat een mooi gevoel in de hand geeft. Niet uit je handen laten kletteren, want dan is ‘ie zo stuk. Door de 90 Hz refesh rate gaat het navigeren door OxygenOS en de apps zeer soepel. Doordat je een camera eiland hebt kan de telefoon niet helemaal vlak op tafel liggen. Dan gaat ‘ie wiebelen. Niet heel storend, wel goed om te weten. En mocht je hopen op een 3.5mm-ingang voor je koptelefoon dan is er slecht nieuws. Dat ontbreekt op dit toestel.

Een enorme positieve uitschieter is de camera. Wat OnePlus voor elkaar heeft gekregen in dit segment is best indrukwekkend te noemen. Of het nu licht of donker is buiten, de camera presteert altijd goed genoeg.

Het blijft een budget smartphone en dat merk je zodra je gaat inzoomen op gemaakte foto’s. De plaatjes worden korrelig en echt vol detail zijn ze niet. Dus prima om kiekjes te delen op sociale media. Een vervanger van echte camera, zoals sommige flagship smartphones dat gevoel wel kunnen geven, geeft deze OnePlus niet. Niet honderd procent een flagship killer dus. Maar het komt in de buurt.

Je kunt met de groothoeklens plaatjes schieten met een kijkhoek van 119 graden. Zoomen gaat tot vijf keer. Als je een stabiele hand hebt valt het resultaat niet tegen. Het beeld blijft aardig scherp. Enkele foto’s de we gemaakt hebben met de camera van de OnePlus Nord 2 5G voor deze review check je hieronder.

Conclusie

Ben ik net zo weggeblazen als een jaar geleden? Dat niet echt. Het verrassingseffect is er een beetje vanaf hè? OnePlus heeft alle goede dingen van de Nord genomen en deze naar een nieuw niveau gebracht met deze opvolger. Verbeterde hardware voor dezelfde scherpe prijs. Wat dat betreft doen ze dat gewoon goed.

Waar de overige Nord-smartphones wat mij betreft wat anonieme telefoons zijn in de verzadigde wereld van smartphones, is de Nord 2 5G er eentje die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Flagship killer is een wellicht wat over de top uitspraak, maar de nieuwste OnePlus komt heel goed mee. Laten we het daarop houden.

In het segment van 399 euro kostende smartphones is er een groot aanbod. Zoek je een smartphone in een premium jasje, met fijne software en goede specificaties dan heb je aan de OnePlus Nord 2 5G een hele goede koop. Is vooral dat premium aspect en in mindere mate de software minder belangrijk voor je, dan kun je met een gerust hart shoppen bij Samsung, Realme, Xiaomi, OPPO en meer.

Pluspunten

Premium behuizing

Goede specificaties

Fijne camera

65W snelladen

Minpunten

‘Flagship killer’ wat overdreven

Design is strak, maar weinig verfrissend

Geen 3.5mm jack ingang

De OnePlus Nord 2 5G is vanaf nu verkrijgbaar. Voor € 399,- scoor je de 8 GB RAM + 128 GB ROM variant. De 12 GB RAM + 256 GB ROM uitvoering kost € 499,-.