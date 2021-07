OnePlus Nord 2 5G voor 399 euro is hier

OnePlus heeft de nieuwe Nord 2 5G zojuist gepresenteerd. En het is weer een interessante smartphone geworden.

Over de OnePlus Nord waren we onze review vorig jaar behoorlijk enthousiast. Dat enthousiasme lijkt met de nieuwe Nord wederom te komen. De specificaties van de nieuwe OnePlus Nord 2 5G klinken in elk geval interessant. De smartphone werd vanmiddag tijdens een presentatie uit de doeken gedaan.

OnePlus Nord 2 5G specificaties

De nieuwe OnePlus Nord 2 heeft een 6.43-inch AMOLED scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz. Onder de kap zit een MediaTek Dimensity 1200-AI processor en een ARM G77 MC9 GPU. Geen Qualcomm dus voor de nieuwe Nord! Er komen meerdere uitvoeringen met 6, 8 of 12 GB RAM. Ook is er sprake van 128 of 256 GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 4.500mAh.

Voor draadloos opladen moet je echt doorsparen voor de 9 Serie. Wel heeft de OnePlus Nord ondersteuning voor Warp Charge 65, waarmee je de smartphone met 65W kunt snelladen. Dat betekent een 0-100% oplaadtijd in minder dan 35 minuten.

Met de camera heeft het Chinese techbedrijf wederom uitgepakt. Aan de voorkant zit een 32 megapixel selfiecamera. Achter tref je een camera-eiland aan. Dit bestaat uit een 50 MP + 8 MP + 2 MP constructie. De groothoeklens heeft een hoek van 119 graden om foto’s mee te maken.

Dan de prijs. Net als zijn voorganger uit 2020, is de nieuwe OnePlus Nord 2 5G weer lekker scherp in de markt gezet. De smartphone komt in de kleuren Blue Haze en Gray Sierra. Prijzen beginnen bij 399 euro voor de Nord 2 5G met 8 GB RAM en 128 GB opslag. De versie met 6 GB RAM krijgen we hier in Nederland niet. Wil je 12 GB RAM en 256 GB opslag moet je 499 euro dokken. De nieuwste OnePlus is vanaf 28 juli verkrijgbaar.