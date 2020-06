OnePlus Nord aangekondigd, dit moet je weten

OnePlus komt met een nieuwe productlijn onder de naam Nord. Dit moet je weten over deze nieuwe productlijn.

De smartphones van OnePlus worden elk jaar duurder. Het was al een kleine indicatie dat er verschuivingen gaande waren binnen het technologiebedrijf. Dit vermoeden klopt inderdaad, zo blijkt nu. OnePlus heeft vandaag officieel Nord uit de doeken gedaan. Een goedkopere productlijn van het techbedrijf uit China.

Met OnePlus Nord wil de firma de ‘premium’ ervaring van het merk bieden voor een lagere prijs. Het is duidelijk dat het hier niet om vlaggenschip modellen gaat, maar om producten die een stapje lager zitten qua hardware. OnePlus zegt met Nord in te springen op de vraag vanuit de community. Er is meer behoefte aan goedkopere producten, zoals we het merk ook van vroeger kennen.

De introductie van de OnePlus Nord-productlijn markeert het begin van een spannend nieuw hoofdstuk voor OnePlus. Het ‘Never Settle’-motto draait om het delen van de beste technologie en producten met de hele wereld, maar betekent ook dat we onszelf willen uitdagen en buiten onze comfortzone willen treden. We zijn ontzettend trots op onze flagship-producten en blijven dit soort toonaangevende producten voor onze gebruikers creëren. We kunnen niet wachten om de OnePlus-ervaring via deze nieuwe productlijn met nog meer gebruikers over de hele wereld te delen Pete Lau, CEO OnePlus

Het eerste toestel dat deel uitmaakt van de Nord-lijn komt naar Europa en India. Daarnaast krijgen een geselecteerd aantal gebruikers in Noord-Amerika de kans om deel uit te maken van een bètaprogramma. Zo kunnen ze exclusief aan de OnePlus Nord-producten proeven.

De details zijn op dit moment nog schaars. De aankomende maand krijgen we meer te horen over OnePlus Nord.