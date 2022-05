OnePlus Nord Buds: Voor een paar tientjes draadloze oortjes

Voor het eerst zijn er OnePlus Buds binnen de goedkopere Nord-reeks aangekondigd.

OnePlus werkt met een strategie van twee reeksen. Je hebt de reguliere OnePlus producten en de Nord-producten. Nord staat voor de budgetproducten van het Chinese techbedrijf. We kennen al de smartphones met Nord-benaming. Nieuw is echter de OnePlus Nord Buds.

De OnePlus Buds zijn niet nieuw en kennen door de jaren heen al meerdere varianten. De Nord uitvoering daarvan is wel nieuw. Ze gaan naar verwachting 40 euro kosten. Het is daarmee het derde Buds product van OnePlus. Want je hebt ook nog de Buds Z2 voor 99 euro en de Buds Pro voor 149 euro.

Die goedkope prijs heeft natuurlijk te maken met de hardware. De OnePlus Nord Buds zijn een stuk beperkter in vergelijking met de duurdere broertjes. Zo is er geen sprake van actieve ruisonderdrukking. Verder hebben de oortjes ondersteuning voor Dolby Atmos en zijn ze uitgerust met 12.4mm drivers.

De Nord Buds beschikken over twee microfoons en gaan zeven uur mee op een volle acculading.

De officiële lancering is op 19 mei. Dan doet OnePlus ook twee nieuwe smartphones uit de doeken. Het gaat hier om de Nord 2T 5G en de Nord CE 2 Lite 5G. De eerste specs zijn al bekendgemaakt. Zo kan de Nord 2T 80W snelladen. Op de 19de weten we alles.