OnePlus Nord CE 2 review – goedkoopste OnePlus is duurder!

OnePlus heeft het goedkoopste model uit de reeks voor 2022 in het nieuw gestoken. Hoe goed is de OnePlus Nord CE 2 volgens onze review?

Een premium sausje in een voordelig jasje. Zo kun je de OnePlus Nord-reeks omschrijven. Hoe premium het echt is mag je zelf bepalen. Het Chinese techbedrijf werkt doorgaans met mooie materialen, heeft gelikte software op de smartphones en de hardware is ook vaak dik in orde. Vorig jaar hadden we de OnePlus Nord CE voor een review. Dit keer is het de beurt aan zijn opvolger. Nog steeds zo goed voor een scherpe prijs?

Laten we het meteen eens hebben over de prijs. Waar de in 2021 voorgestelde Nord CE over de toonbank ging voor een scherpe € 299, is dat wel anders met zijn opvolger. Noem het inflatiecorrectie. Geef de schuld aan tekorten in de supply chain. Feit is dat je meer moet betalen voor de goedkoopste OnePlus. De prijs ligt namelijk op € 359. Een forse prijsverhoging van 60 euro. Dat is echt wel behoorlijk als je het hebt over een budget smartphone. Jammer. Wat krijg je dan meer voor dat geld in vergelijking met zijn voorganger?

Je krijgt vooral een krachtigere smartphone. Maar dat is het eerlijk gezegd wel. OnePlus heeft de Nord CE 2 van een facelift voorzien. Betere processor, betere camera, sneller opladen. De consument moet gewoon meer gaan lappen. Deal with it? Dat is uiteindelijk aan jezelf. Daarnaast is het de dunste OnePlus tot op heden met een dikte van slechts 7,8 mm. Het is ed dunste OnePlus sinds de 6T. We ontleden even de specificaties.

OnePlus Nord CE 2 5G review – Specificaties

De nieuwe OnePlus Nord CE 2 5G, zoals het toestel voluit heet, is uitgerust met een MediaTek Dimensity 900 processor. De telefoon beschikt over 6 GB of 8 GB RAM (afhankelijk van locatie) en 128 GB opslag. De opslag is uit te breiden tot 1 TB via microSD. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh. Qua accu geen veranderingen in vergelijking met de voorloper. Wel nieuw is de mogelijk van 65W snelladen met kabel. Draadloos laden gaat niet gebeuren.

Camera

Ook nieuw is de camerasetup. Achter zit een opvallend eiland, bestaande uit een 64 MP + 8 MP + 2 MP combinatie. Aan de voorzijde zit de selfiecamera van 16 MP. De 3.5mm koptelefooningang is gebleven. Vrij zeldzaam op smartphones in 2022 en iets waar OnePlus dan ook trots op is. Check de prestaties van de camera’s in de gallery hieronder.

Voorgeïnstalleerd op deze OnePlus is OxygenOS versie 11. In de tweede helft van dit jaar komt OxygenOS 12 beschikbaar voor dit toestel. OnePlus verzekert je van twee jaar Android updates en 3 jaar beveiliging-updates.

OnePlus Nord CE prijs

Het merk brengt de Nord CE 2 5G in de kleuren Gray Mirror en Bahama Blue op de markt. De combinatie 8 GB RAM + 128 GB opslag kost € 359. Een pre order plaatsen kan vanaf 3 maart. De verkoop gaat 10 maart van start. Het merk verkoopt de telefoon onder andere via de eigen webshop, Amazon.com en diverse retail partners.

Moet je de OnePlus Nord CE 2 5G kopen?

De alomvattende vraag van deze review is of je de OnePlus Nord CE 2 5G moet kopen. Eerlijk gezegd is de prijsverhoging fors en dat zit deze telefoon in de weg. Je moet 20 procent meer betalen in vergelijking met zijn voorganger. Helemaal eerlijk is die vergelijking niet, want de 299 euro versie van de Nord CE 2021 heeft 6 GB RAM, deze 8 GB RAM. De 8 GB RAM kostte 329 euro. Maar die goedkope 6 GB-variant bestaat niet meer met de nieuwe Nord CE 2 5G.

De concurrentie moet in 2022 uitwijzen of OnePlus met die prijsverhoging wegkomt. Als andere merken vergelijkbare smartphones gaan verkopen voor een scherpere prijs is OnePlus gezien. Je moet de 3.5mm ingang, het 65W snelladen en OxygenOS belangrijke punten vinden om de USP van deze telefoon te begrijpen. Anders ben je bijvoorbeeld ook prima uit met een Xiaomi, Samsung of OPPO. Of wat te denken van een OnePlus Nord 2 5G voor slechts een paar tientjes meer?