OnePlus Nord CE 5G: de goede en slechte dingen (review) - Apparata

Nieuw in het OnePlus schap is de Nord CE 5G. Is het wat? Zochten we voor je uit in deze OnePlus Nord CE 5G review!

Over de OnePlus Nord-lijn zijn we behoorlijk enthousiast. Althans, de oorspronkelijke Nord sprong er echt wel uit. Vorig jaar onthulde de techgigant uit China tevens de Nord N10 5G. Voor 299 euro een interessante smartphone. Die telefoon heeft een opvolger gekregen in vorm van de OnePlus Nord CE 5G die we gaan behandelen in deze review. Hetzelfde scherpe prijskaartje, maar verbeterde hardware. Klinkt goed. Dit zijn de goede en slechte dingen van de nieuwe Nord-telefoon.

Goed

1. Goede behuizing

OnePlus staat bekend om een smartphonefabrikant die dingen net even anders doet, maar wel op een goede manier. Zo maken ze kwalitatieve telefoons die doorgaans niet goedkoop aanvoelen. Dat is met de OnePlus Nord CE 5G niet anders, zo ontdekten we met deze review. Voor een smartphone van 299 euro voelt het toestel lekker premium aan.

Sterker nog. Naar mijn mening is de achterkant mooier dan dat van de veel duurdere 9 Pro. Dat komt door de matte afwerking. Het gekozen materiaal is niet gevoelig voor vingerafdrukken. Bovendien weerspiegelt het niet als je naar de achterkant kijkt. Kortom, gewoon dik voor elkaar.

2. Goede hardware, inclusief headphone jack

Ook dik voor elkaar is de hardware van de smartphone. De OnePlus Nord CE 5G is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 750G 5G en een Adreno 619 GPU. Volgens OnePlus kun je ook fatsoenlijk gamen met deze smartphone.

Er zijn meerdere uitvoeringen. Met 6 GB, 8 GB of 12 GB RAM. En 128 GB of 256 GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 4.500mAh. Het display is 6.43-inch groot en beschikt over een resolutie 2400 x 1080 pixels. Dit is een zogenaamde 90 Hz Fluid AMOLED display.

De headphone jack is terug van weggeweest. Dat zal bij veel OnePlus-fans goed in de oren klinken. De 3.5mm-ingang voor je koptelefoon kun je onderaan de telefoon vinden. Naast de USB-C ingang voor de oplader.

Verder is de smartphone 159,2 mm lang. 73,5 mm breed en 7,9 mm. Het gewicht komt uit op 170 gram, wat lekker in de hand ligt. De camera op de achterkant bestaat uit drie stuks. Een 64 megapixel primaire camera. Een 8 megapixel Ultra Wide Camera met een kijkhoek van 119 graden. En een 2 megapixel monolens. Check hieronder een aantal foto’s die we hebben gemaakt met de OnePlus Nord CE 5G.

3. Snel opladen

Een kleine, maar toch fijne update voor het snelladen. De OnePlus Nord CE 5G is uitgerust met Warp Charge 30T Plus. Dit betekent dat de smartphone in een halfuur al voor 70 procent geladen kan zijn. Het is lang niet zo snel als zijn duurdere broers, maar zeker een welkome feature.

4. OxygenOS

Een pluspunt van eigenlijk iedere OnePlus smartphone is OxygenOS. Dit is een zeer ‘schone’ versie van Android. Dat wil zeggen zonder bloatware rotzooi en andere onnodige apps waar je niet op zit te wachten. Iedere OnePlus, dus ook deze nieuwe Nord-smartphone is uitgerust met OxygenOS. Om precies te zijn OxygenOS gebaseerd op Android 11.

5. De prijs

De smartphone heeft een scherpe instapprijs. Net als zijn voorganger. Dat is 299 euro voor de variant met 6 GB RAM en 128 GB opslag. De versie met 8 GB RAM en 128 GB opslag kost 329 euro. Het topmodel, de versie met 12 GB RAM en 256 GB opslag, kost 399 euro. Daarmee komt OnePlus prima overeen met de concurrenten. Het unieke aan een OnePlus is de software en de mooie kwaliteit smartphone. Een Samsung uit de Galaxy A-serie kun je nog het beste omschrijven als een stevige concurrent voor de Nord-serie van OnePlus.

Slecht

Ja, dat waren vijf goede dingen. Dat betekent dat het niet allemaal hosanna is voor de OnePlus Nord CE 5G natuurlijk. We behandelen de slechte punten van de OnePlus Nord CE 5G, die we ontdekten tijdens de review.

1. Knoppen

Hoewel de behuizing van de smartphone mooi is, zijn de knoppen dat zeker niet. OnePlus heeft gekozen voor wat goedkopere knoppen. Dan hebben we het over de volumeknoppen en de aan/uit knop. Meer knoppen zitten er ook niet op. Ze voelen wat cheap aan, wat een beetje afbreuk doet aan de rest van de telefoon.

2. Geen OnePlus-schuifje

Je kiest een OnePlus Android smartphone niet alleen voor OxygenOS, maar ook voor het bekende schuifje. Tamelijk uniek op een Android smartphone is de schuifknop aan de rechterkant. Daarmee kun je de smartphone op stil, trillen of het geluid voor notificaties aanzetten.

OnePlus heeft gekozen om deze met de Nord CE 5G achterwege te laten. Dat is echt jammer! Volgens OnePlus zitten kopers in dit segment er niet op te wachten. Niet een ontzettend sterk argument naar onze mening. Met het schuifje in combinatie met de headphone jack had de Nord CE een echte topper geweest in zijn segment.

Conclusie

Met vijf goede dingen en slechts twee slechte zaken kunnen we concluderen uit deze review dat de nieuwe OnePlus Nord CE 5G een aanrader is! Het ontbreken van het iconische OnePlus-schuifje blijft jammer. Wil je dat nu echt, dan kun je voor honderd euro meer de Nord aanschaffen. Dan heb je echter wel een smartphone die alweer een jaartje oud is. En die heeft weer geen headphone jack. Keuzes, keuzes..