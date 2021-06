OnePlus Nord CE 5G: de headphone jack is terug! - Apparata

De nieuwe OnePlus Nord CE 5G brengt de headphone jack terug. Maar er valt nog veel meer te vertellen over deze nieuwe OnePlus smartphone.

Een nieuw hoofdstuk binnen de OnePlus Nord-serie is aangebroken. Met een nieuwe smartphone die een aantal belangrijke kenmerken op tafel brengt. Dit is de gloednieuwe OnePlus Nord CE 5G.

In aanloop naar de onthulling van deze nieuwe Nord hadden we een gesprekje met OnePlus. We waren wel benieuwd wat OnePlus nu precies van plan is. Maak je geen zorgen. OnePlus gaat niet zoals Samsung ontelbaar veel (mid-rage) smartphones uitbrengen. Het overzicht moet wel duidelijk zijn met een goede line-up. Daarbij is het belangrijk dat er genoeg onderscheid is tussen de toestellen.

De vanafprijs ligt op 299 euro voor de OnePlus Nord CE 5G. De OnePlus-kenner weet dat dit dezelfde adviesprijs is als de Nord N100. Naast kersverse hardware zijn er natuurlijk nog een aantal verschillen wat van de Nord CE 5G een andere smartphone maakt.

OnePlus Nord CE 5G specificaties

Zoals de naam al weggeeft heb je een 5G smartphone met deze Nord. Daarmee is de smartphone toekomstbestendig. Daarnaast is het de dunste OnePlus sinds de 6T. Er zijn drie nieuwe kleuren, Blue Void, Charcoal Ink en Silver Ray. Terug van weggeweest is de 3.5 mm headphone jack. Dat zal goed nieuws zijn voor de fans. Misschien minder goed nieuws is dat het typische OnePlus-schuifje (om de smartphone op stil te zetten) ontbreekt op de Nord CE 5G. OnePlus zegt tegenover Apparata.nl dit bewust te hebben gedaan, omdat er volgens hen in dit segment daar minder vraag naar is. Toch is het jammer dat een smartphone van dit merk juist het unique selling point daarmee lijkt te missen. In onze review die later verschijnt zullen we uitvogelen of we dit missen, of dat het wel meevalt.

Op de achterkant van de nieuwe OnePlus Nord CE 5G zitten drie camera’s. Een 64 MP camera, een groothoeklens en een nightscape lens voor mooie foto’s in het donker. De smartphone is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 750G chipset en komt met OxygenOS 11 gebaseerd op Android 11. Het 6.43-inch grote display kent een 90 Hz refresh rate. Nieuw is de introductie van Warp Charge 30T Plus. De 4.500mAh batterij kan daarmee in een halfuur van 0 naar 70 procent laden.

Zoals gezegd begint de prijs bij 299 euro voor de OnePlus Nord CE 5G. Je hebt dan 6 GB RAM en 128 GB ROM. Er is ook een variant met 8 GB en 12 GB ROM en 256 GB opslag.