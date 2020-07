OnePlus Nord domineert maar camera stelt teleur (reviews)

De OnePlus Nord wordt alom geprezen, maar als er een minpunt is, dan is het wel de camera.

De OnePlus Nord is in vele opzichten een gigantische knaller. Het goedkope nieuwe toestel verslaat de duurdere concurrentie én zijn eigen grote broer. Toch is het natuurlijk geen perfect toestel, zo blijkt ook uit meerdere reviews van de camera. Het toestel heeft allerlei pluspunten, maar als je één (niet fysieke) zwakke schakel zou moeten aanwijzen, dan is het de camera.

OnePlus Nord komt om in camera’s

De OnePlus Nord is een absolute budget topper. Het Chinese merk weet voor een schappelijke prijs een dijk van een toestel weet te leveren. Maar uiteraard moet zelfs OnePlus hier en daar wat geld besparen. Met de Nord doen ze dat op het gebied van de camera.

In totaal heeft de smartphone maar liefst 6 camera’s, 4 meer dan bijvoorbeeld de iPhone SE. Maar meer is niet altijd beter. Zoals we ook in onze review schrijven, vertoont de camera-setup van de OnePlus Nord hier en daar wat scheurtjes. En laat AndroidAuthority die twee nou net met elkaar hebben vergeleken om daad dieper op in te gaan.

OnePlus Nord vs iPhone SE cameravergelijking

Uit de cameravergelijking blijkt dat de iPhone SE en OnePlus Nord bijna net zo goed werk leveren. De details bij die laatste zijn soms wat minder, maar kleuren zijn wel weer realistischer. De iPhone SE weet beter details in het donker weer te geven, maar komt met onrealistische kleuren op de proppen.

Toch concludeert het medium dat de iPhone SE met zijn twee lenzen beter presteert dan de OnePlus Nord met zes. Dat neemt niet weg dat die laatste wel een hoop extra mogelijkheden heeft. De macro- en ultra-wide-lens zijn lastig te evenaren met één camera.

Brownlee: ‘Had die extra camera’s toch weggelaten’

Nou ja, op papier dan. Volgens smartphone-reviewer Marques Brownlee ben je beter af met de hoofdcamera dan met de extra lenzen. De kwaliteit van de ultra-wide en macro, respectievelijk 8MP en 2MP, is ondermaats. Je bent dus volgens hem beter af met de hoofdcamera.

En die conclusie trekt hij door; Brownlee vindt dat OnePlus beter had kunnen besparen op die extra lenzen. Dat geld hadden ze dan weer kunnen investeren in een betere hoofdcamera. Dat klinkt allemaal redelijk aannemelijk. OnePlus lijkt met de Nord een extra camera of twee te hebben toegevoegd zodat het extra extreem klinkt. Maar zo veel voegt het dus kennelijk niet toe.