OnePlus Nord N100 & N10 5G prijs en beschikbaarheid - Apparata

Vandaag heeft OnePlus bekendgemaakt waar en wanneer je de nieuwe Nord N100 & N10 5G kunt aanschaffen.

Overweeg je een OnePlus smartphone, maar is je portemonnee niet zo toereikend? De Chinese techgigant lanceert binnenkort twee nieuwe budget smartphones. Beide toestellen werden verleden week aangekondigd. Er werd toen wel een prijs gecommuniceerd, maar nog onbekend was waar en wanneer je de smartphones kon kopen.

Daar heeft OnePlus vandaag een antwoord op gegeven. De nieuwe OnePlus Nord N100 is vanaf vandaag te bestellen via de webshop van het merk, via Belsimpel, Coolblue en op Amazon. De Nord N10 5G volgt later en is te koop vanaf 20 november.

De smartphones leveren op een aantal vlakken in. Je hebt geen mooi OLED scherm, kunt er ook niet mee draadloos laden en op de camera is tevens bezuinigd. Daar staat een fors voordeliger prijskaartje tegenover in vergelijking met de duurdere modellen van het merk.

De prijs voor de OnePlus Nord N100 ligt op 199 euro. De Nord N10 5G gaat je 349 euro kosten. Op dit moment zijn we druk bezig met de OnePlus Nord N10 5G voor een review. Hou Apparata dus goed in de gaten voor een test met deze nieuwe smartphone van het populaire techbedrijf.