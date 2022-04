OnePlus Nord N20 moet het de iPhone SE moeilijk maken

Een nieuwe Nord-smartphone van OnePlus in vorm van de N20 5G. Vandaag officieel aangekondigd.

Apple heeft de iPhone SE. Bij OnePlus hebben ze de Nord N-reeks. Het begon met de in 2020 geïntroduceerde N10 en daar is nu de N20 aangekondigd. Voorlopig voor de Amerikaanse markt. Op het moment van schrijven is nog niet bekend of deze telefoon ook naar Europa komt. Dat was met de N10 wel het geval.

De OnePlus Nord N20 is een typische budget smartphone, maar wel met de merkwaarden van het Chinese techbedrijf. Dat betekent normaal gesproken veel voor weinig. Ook deze smartphone is scherp in de Amerikaanse markt gezet. Goedkoper dan een iPhone SE en ook een interessante concurrent op de voordelige Samsung smartphones.

De nieuwe OnePlus Nord N20 5G is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 600. Het toestel beschikt over 128 GB opslag en 6 GB RAM geheugen. Een mooie upgrade ten opzichte van de N10 is dat de N20 is uitgerust met een 6.4-inch 1080p OLED scherm. De N10 moest het nog doen met een LCD-scherm.

Achterop zit een camera-eiland, met onder meer een 64 megapixel hoofdcamera. De batterij heeft een capaciteit van 4.500mAh. Deze accu kun je 33W snelladen via een kabel. OnePlus levert het toestel met Android 11.

De lancering in Amerika gaat gepaard met een scherp prijskaartje van 282 dollar. Zoals gezegd is het nog onduidelijk of de OnePlus Nord N20 naar Europa komt.