OnePlus Nord onthulling is wel heel bijzonder

Foto @OnePlus

OnePlus maakt de datum van de onthulling voor de OnePlus Nord bekend. En het gaat geen gewone presentatie zijn.

Het is bijna zover, want over enkele weken onthult OnePlus eindelijk de goedkopere OnePlus Nord. Na een officiële aankondiging, een vage teaser trailer en flinke vraagtekens van fans, is het bijna zover. Vandaag kondigt OnePlus aan wanneer we officieel met de OnePlus Nord aan de slag kunnen. En dat gaat gepaard met een bijzondere reveal waar ook jij bij kunt zijn.

Presentatie in AR

OnePlus maakt in een persbericht bekend dat de onthulling van de OnePlus Nord bijzonder gaat zijn. We zagen recentelijk Apple bijvoorbeeld al creatief omgaan met hun grote presentatie in tijden van corona . Ook de Chinese prijsvechter moet een nieuwe manier bedenken om hun toestel aan te kondigen. Dat doet het bedrijf op een bijzondere manier: augmented reality (AR).

Hoe de presentatie verder precies in zijn werk zal gaan is niet helemaal bekend. Het wordt in elk geval geen 2D presentatie zoals veel andere smartphone-merken deden. In plaats daarvan kun je er een soort van fysiek bij zijn. Wat natuurlijk helemaal tof zou zijn, is als je in AR het toestel kunt bekijken. Dus daadwerkelijk om het toestel heen bewegen en de twijfelachtige filosofie achter de OnePlus Nord van dichtbij bestuderen.

OnePlus Nord release datum

In hetzelfde persbericht laat OnePlus weten welke datum je in je agenda moet zetten. Op 21 juli om 16:00 kondigt het smartphonemerk officieel de OnePlus Nord aan. Je kunt de benodigde app voor Android en iOS respectievelijk via de Play Store en App Store downloaden en gratis meekijken.