OnePlus Nord OxygenOS 11 update zorgt voor issues - Apparata

Er zijn problemen met de uitrol van de OxygenOS 11 update voor de OnePlus Nord. Zo ernstig dat de uitrol tijdelijk is gepauzeerd.

OnePlus heeft actie ondernomen en de uitrol van OxygenOS 11 update voor de OnePlus Nord bevroren. De uitrol was nog maar net in gang gezet, toen er issues aan het licht kwamen.

Het Chinese techbedrijf ontdekte dat er bugs zaten in de geleverde OxygenOS 11 voor de Nord. Daarom is besloten om de uitrol per direct stopt te zetten. Het merk gaat de bug eruit halen en vervolgens de uitrol weer hervatten. Het is natuurlijk wel zo dat er al Nord-bezitters zijn en afgelopen week OxygenOS 11 hebben gedownload. Deze groep moet wachten op de nieuwe update en deze zo snel mogelijk downloaden waneer deze beschikbaar komt.

Het is niet bekendgemaakt wat de bug precies doet. Vermoedelijk is het niet heel ernstig, anders had OnePus er wel een grotere zaak van gemaakt. Wellicht dat je OnePlus Nord wat minder stabiel draait dan voorheen of dat de smartphone wat meer batterij verbruikt. Er zit niets anders op dan even afwachten. Heb je geen zin om te wachten kun je natuurlijk downgraden naar OxygenOS 10, maar dat is wel heel veel rompslomp voor een ogenschijnlijk klein probleem.