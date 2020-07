OnePlus Nord review – de nieuwe beste OnePlus

OnePlus gaat zich weer in een lager segment begeven. Doen ze dat net zo goed als voorheen? Tijd om daarachter te komen met deze OnePlus Nord review.

De verrassing van dit jaar is toch wel de komst van de OnePlus Nord. De geruchten waren er wel, maar wie had concreet gedacht dat het Chinese techbedrijf een nieuwe serie smartphones ging opstarten buiten de vlaggenschepen? Naast de OnePlus 8 Serie is er nu ook de Nord. Dit is een smartphone die inlevert op een aantal aspecten. Daar staat wel tegenover dat het toestel bijna de helft goedkoper is in vergelijking met zijn duurdere en krachtigere broers.

OnePlus Nord specificaties

Oké, wat krijg je dan met de Nord? De smartphone heeft een 6.44-inch 90 Hz AMOLED scherm. De resolutie bedraagt 2400 x 1080 (408 ppi). Het toestel weegt 184 gram en draait op een Qualcomm Snapdragon 765 5G processor en een Adreno 620 GPU. Je kunt de telefoon kopen met 8 GB RAM en 128 GB opslag of 12 GB RAM en 256 GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 4115mAh. Met WarpCharge 30T kun je de Nord razendsnel bekabeld opladen. Draadloos laden is niet mogelijk. Net als zijn duurdere broertjes heeft de Nord een in-display vingerafdrukscanner. Prijzen beginnen bij 399 euro.

Bijzonder aan de Nord is het feit dat er maar liefst 6 camera’s zijn te vinden op de smartphone. Er zitten er 4 op de achterkant en 2 op de voorkant. Achter hebben we het over een Sony IMX586 48 MP main camera. Verder heb je een 8 MP groothoek, 2 MP macro en een 5 MP dieptesensor. Selfies maken doe je met de Sony IMX616 32 MP camera of de 8 MP groothoeklens met een kijkhoek van 105 graden.

OnePlus Nord dagelijks gebruik

Wat ik tijdens deze review met de OnePlus Nord heb ontdekt is dat dit de beste OnePlus is tot op heden. Niet qua specificaties, maar wel qua pakket. Begrijp me niet verkeerd, de 8 Serie presteert top. Daar staats echter een topprijs tegenover. De OnePlus Nord is behoorlijk scherp geprijsd en dat voel je er niet aan af.

OnePlus heeft duidelijk een premium sausje over de Nord willen gieten. In de hand voelt het toestel fantastisch aan. Geen goedkoop plastic, maar een voor- en achterkant van mooi glas. De Blue Marble kleur zoals ons OnePlus Nord review exemplaar moet je ding zijn. Gelukkig is er ook nog de Gray Onyx voor het geval je wat anoniemer door het leven wenst te gaan.

Met een schermformaat van 6.44-inch is de smartphone niet bepaald klein te noemen. Een 8 Pro is duidelijk groter, maar dat handzamere formaat van de Nord ligt lekker in de hand. Je kunt prima navigeren met één hand. Met een gewicht van 184 gram is de smartphone zeker niet te zwaar.

Om de Nord scherp in de markt te zetten heeft het merk om een aantal punten bezuinigd. Allereerst de chipset. Het is een Snapdragon uit de 7 Serie. Volgens OnePlus lever je met normaal gebruik nauwelijks in op snelheid in vergelijking met de 8 Serie. In de praktijk is dit voor een gedeelte waar. De Nord is nog steeds lekker snel, maar het opstarten van een app duurt toch wel ietsjes langer in vergelijking met een smartphone met een Snapdragon 8 Serie. Het verschil valt echter te verwaarlozen.

Verder kan de Nord geen gebruik maken van draadloos laden. Een andere manier op geld te besparen is het ontbreken van een IP68 certificatie. Volgens OnePlus kan de Nord nog steeds tegen water. Het advies is echter om hem niet mee te nemen op een duikavontuur in de Caribbean. Dat gaat de smartphone niet overleven.

Het fijne is dat OnePlus met de Nord niet heeft bezuinigd op de camera. Het uiteindelijke ontwerp is een camera die straks en verticaal geplaatst is op de achterkant. Het geeft een nette look en dat is een goede keuze geweest. De camera presteert behoorlijk goed voor een smartphone in dit prijssegment. Wat je bijvoorbeeld niet hebt is een goede zoomfunctie. Je kunt 2x zoomen, maar dat is het ook wel. Maar ja, voor dat geld kun je natuurlijk niet alles verwachten.

Met de 8 Serie heeft het merk serieuze stappen gezet wat betreft de fotokwaliteit. We kunnen je gelukkig melden dat ze dit hebben voortgezet met de Nord. Voor een midrange smartphone presteert de camera absoluut niet verkeerd. De kleuren zijn mooi en komen overeen met de echte wereld. Ga je echt kritisch inzoomen op de foto, dan zie je dat de boel onscherp wordt. Voor de fijnproever heeft deze camera dus zijn limieten. Voor dagelijks gebruik kun je met deze camera in elk geval prima uit de voeten.

Enkele foto’s die we met de OnePlus Nord voor deze review hebben genomen zie je hieronder.

OnePlus Nord conclusie

Voor OnePlus is de lancering van de Nord een soort experiment. Het verleden heeft laten zien (OnePlus 2) dat zo’n experiment geen garantie is voor succes. Op basis van onze ervaringen met de OnePlus Nord review denken we dat deze stap wél een succes gaat zijn. Het is een smartphone met uitstekende hardware voor een scherpe prijs. Precies waar een merk van OnePlus ooit voor stond. Tijden zijn echter veranderd. Het aanbod van mid-range smartphones is enorm, dus de Nord gaat het niet bepaald makkelijk krijgen. Toch zien we kansen liggen voor de mid-range smartphone. Zijn premium uiterlijk, het fijne OxygenOS 10.5 gebaseerd op Android 10 en de aantrekkelijke prijs maken de OnePlus Nord tot één van de meest interessante smartphones van 2020 tot nu toe.

Pluspunten

Kwalitatieve behuizing

Fraai design

Scherpe prijs

Veel werkgeheugen en opslag

OxygenOS met Android 10 blijft fijn in gebruik

Minpunten

Draadloos laden had het afgemaakt

De nieuwe OnePlus Nord met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag heeft een adviesprijs van 399 euro. De versie met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag kost 499 euro.