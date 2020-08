OnePlus Nord te koop – hier kun je terecht

De OnePlus Nord is vanaf nu dan echt te koop. Waar kun je de budget topper van het Chinese techbedrijf kopen?

De geluiden over de nieuwe OnePlus Nord zijn over het algemeen positief. Ook wij konden ons vinden in het concept van de smartphone tijdens de OnePlus Nord review. Na een periode van pre-orders is het nu dan echt zover. De OnePlus Nord is te koop.

De op 21 juli onthulde smartphone kende drie pre-orderrondes en een online pop-up-event met meer dan 30.000 deelnemers. Nu is het moment aangebroken dat de reguliere verkoop is gestart. Je kunt de OnePlus Nord kopen via de webshop van het merk en in de winkels van Belsimpel, Coolblue en T-Mobile.

Als je op zoek bent naar een koopje, dan kun je het beste de reguliere winkels in de gaten houden. Bij OnePlus zullen ze niet zo gauw van de adviesprijs wijken. De nieuwe Nord is te koop als 8 GB RAM en 256 GB opslag en als 12 GB RAM met 512 GB opslag. De smartphone is in twee kleuren verkrijgbaar, namelijk Blue Marble en Gray Onyx. Tijdens onze review ontdekte we dat Blue Marble echt een kleur is die flink opvalt, dus daar moet je rekening mee houden. Ga je liever wat anoniemer door het leven dan is Gray Onyx de betere kleur.

De OnePlus Nord 8GB/128GB is te koop voor 399 euro. De OnePlus Nord met 12GB/256GB kost 499 euro.