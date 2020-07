OnePlus Nord vs iPhone SE (2020) – Geen schijn van kans

In deze vergelijking leggen we de OnePlus Nord naast de iPhone SE (2020). Het mogen duidelijk zijn, het is niet eens spannend wie er wint.

In voorgaande vergelijkingen werd al zeer snel duidelijk dat de OnePlus Nord een stevig toestel is voor een zachte prijs. Het heeft bijna volledig dezelfde pluspunten als de OnePlus 8 en hanteert een betere prijs-specs-verhouding dan de Samsung Galaxy A51. Maar hoe verhoudt het nieuwste toestel van de Chinese fabrikant zich tegenover de iPhone SE van dit jaar?

OnePlus Nord vs iPhone SE (2020)

De OnePlus Nord en iPhone SE (2020) zijn in bijna alle opzichten geen eerlijke match-up. Het is namelijk heel erg simpel, voor zo’n €499 kun je twee dingen doen. Of je koopt de goedkoopste, bijzonder kale, compacte iPhone SE. Of je koopt het volledig aangeklede bakbeest dat OnePlus Nord heet.

Simpel gezegd heeft de OnePlus Nord een veel groter scherm, AMOLED, geen LCD, een hogere ververssnelheid, een hogere resolutie en veel meer pixels per inch. De duurste variant van het toestel heeft meer dan 2 keer zo grote batterij, letterlijk vier keer zoveel RAM, vier keer zoveel opslagruimte en vier keer zoveel front-camera’s met (je raadt het al) vier keer zo hoge resolutie.

Maar de iPhone SE heeft één gigantisch voordeel. De Apple Bionic A13 processor. Apple heeft ondanks alle ondermaatse specs een slimme keuze gemaakt door hun meest recente processor in het toestel te verwerken. Hierdoor is de ruggengraat van de iPhone SE onbetwist ijzersterk. Daar kan de Snapdragon 765 niet tegenop.

Conclusie

Het is overduidelijk dat OnePlus met de Nord heel veel stevige specs voor weinig heeft willen leveren. Dat is van de iPhone SE niet te zeggen. Het compacte design van die laatste is een pluspunt, alsmede draadloos opladen en (als daar je voorkeur ligt) iOS als besturingssysteem. Maar kom op, wil je de maximale smartphone voor je geld, dan kun je haast niet anders dan de OnePlus Nord kiezen.

Check de volledige vergelijking hieronder: