OnePlus Nord vs OnePlus 8 – Hetzelfde voor minder

De gloednieuwe OnePlus Nord geeft je bijna hetzelfde als de OnePlus 8, maar dan véél goedkoper.

OnePlus heeft een solide jaar dit jaar. Enerzijds bracht het merk reeds de midrange OnePlus Nord uit. Anderzijds kwam het Chinese merk eerder dit jaar al met de 8-serie. Die laatste smartphone heeft een stevige flagship killer-energie. Maar verrassend genoeg is dat toestel op veel fronten bijna identiek aan de OnePlus Nord. En dat voor bijna de dubbele prijs.

OnePlus Nord vs OnePlus 8

Overeenkomsten

Als je in de markt bent voor een nieuwe smartphone dan is OnePlus uiteraard een waardige optie. Maar het Chinese smartphonemerk heeft dit jaar twee ogenschijnlijke toptoestellen uitgebracht. De OnePlus 8 is meer gericht op het premium segment terwijl de Nord juist keihard midrange is gegaan.

Maar veel verschillen hebben de toestellen niet! Ze hebben allebei een nagenoeg even groot scherm met exact dezelfde resolutie. De ververssnelheid is in beide gevallen 90Hz. Ook zijn er voor de twee toestellen varianten van 8GB en 12 GB RAM met respectievelijk 128GB en 256GB opslagruimte.

De verschillen

Maar OnePlus zou zichzelf voor gek zetten als de veel duurdere OnePlus 8 identiek zou zijn aan de Nord. Om de adviesprijs van zo’n €699 te verantwoorden heeft die eerste een iets grotere batterij en de stevige Snapdragon 865 processor. Met een maximale kloksnelheid van 2.84 GHz is de chipset een stuk sneller dan de 2.3 GHz van de Snapdragon 765 in de Nord. De OnePlus 8 kan met andere woorden een wat beter zware apps aan dan de Nord.

Wel heeft die laatste in elk geval op papier een iets betere camera-setup. Tenminste, als meer ook daadwerkelijk beter betekent. Met een extra hoofd- en selfie-camera is de OnePlus Nord een stuk rijker gevuld met lenzen. Ook is de resolutie van de selfie-camera van dat toestel beter dan bij zijn grote broer.

Conclusie

Op basis van de specs van de twee toestellen kunnen concluderend we nauwelijks anders dan de OnePlus Nord aan te raden. Je krijgt meer voor je geld. Dat is, als je je niet zo’n zorgen maakt om de processor én waterdichtheid. Die twee kunnen eventueel de doorslag geven om toch iets meer neer te leggen voor de OnePlus 8.

Maar dan hebben we het wel over heel wat meer. Zelfs de goedkoopste OnePlus 8 is nog €200 duurder dan de duurste OnePlus Nord. Het gaat dus niet om een paar knaken verschil..