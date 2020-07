OnePlus Nord vs. Samsung Galaxy A51 – Nieuwe koopjes koning

In deze vergelijking leggen de we OnePlus Nord naast de Samsung Galaxy A51 en er is een duidelijke nieuwe midrange koopjes koning.

Vandaag onthulde het Chinese OnePlus hun nieuwe prijsvechter, de OnePlus Nord. Voor een schappelijke €399 heb je al een gloednieuwe OnePlus smartphone. Voor ongeveer hetzelfde geld krijg je ook de goedkoopste Samsung Galaxy A51. Welke van deze twee topmerken weet voor het kleine prijskaartje de beste smartphone te leveren?

OnePlus Nord vs. Samsung Galaxy A51

Zowel Samsung als OnePlus richt zich met respectievelijk de A51 en Nord op interessante markt. De midrangers hebben een redelijk zacht prijskaartje maar moeten daarvoor ook inleveren op bepaalde features. Zo hebben beide toestellen een relatief bescheiden processor maar wel een gigantisch display. Beide smartphones hebben een overdaad aan camera’s, maar een relatief weinig opslagruimte.

Toch kun je op basis van de specs heel gemakkelijk een conclusie trekken. De OnePlus Nord heeft standaard al net zoveel werkgeheugen als het maximale van de Galaxy A51. Voor de opslagruimte geldt met 128GB hetzelfde, al geeft Samsung je wel de mogelijkheid om er een SD-kaartje in te gooien. Daartegenover staat wel dat de Galaxy A51 een iets betere rear camera-setup heeft, terwijl OnePlus iets meer op de selfies focust.

Tot slot nog twee opvallende verschillen; de OnePlus Nord ondersteunt 5G en de Samsung Galaxy A51 niet. Ook kan die laatste met 15 Watt maar half zo snel opladen als de OnePlus Nord. Naast het uitbreidbare geheugen wint Samsung het tot slot maar op één ander vlak: de headphone jack.

Conclusie

Hoewel de Samsung Galaxy A51 en OnePlus Nord in dezelfde prijsklasse zitten, is er een hele duidelijk winnaar. Je betaalt 3 tientjes meer voor de OnePlus Nord, maar je krijgt er op praktisch ieder vlak een beter uitgeruste smartphone voor terug. Daarom wint het Chinese merk op basis van deze vergelijking de officieuze titel ‘midrange koning’. Bekt niet zo lekker als ‘flagship killer’, maar OnePlus-fans zullen zich al lang bij het verliezen van die titel hebben neergelegd…