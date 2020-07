OnePlus Nord: ze zijn terug met een voordelige smartphone

OnePlus heeft vandaag de nieuwe Nord gepresenteerd. Het bedrijf lijkt goed geluisterd te hebben naar de community.

OnePlus is nog maar een jong merk. Toch heeft het bedrijf veel weten te bereiken. Inmiddels zijn de toestellen van OnePlus bijna overal ter wereld verkrijgbaar. De laatste jaren ging het merk echter steeds meer de premium kant op. De smartphones werden ook duurder. Sommige fans verloren daardoor ook de interesse: OnePlus zou niet meer bieden waar ze ooit voor stonden. Daar probeert het bedrijf nu op terug te komen met de Nord.

Specificaties

De Nord is een nieuwe serie van OnePlus, zo laat het bedrijf weten. Dit is de eerste smartphone binnen die nieuwe reeks. De Nord heeft een Qualcomm Snapdragon 765 5G processor en een 6.44-inch Fluid AMOLED Display met een ververssnelheid van 90 Hz. In het scherm is een vingerafdrukscanner verwerkt. Het toestel komt met 128 GB of 256 GB en maximaal 12 GB RAM. Net als zijn duurder broertjes, kun je ook met deze voordeligere OnePlus snelladen middels Warp Charge 30T snellaadtechnologie. Dat betekent dat je de batterij van de smartphone in een halfuur voor 70 procent kunt opladen.

Het Chinese techbedrijf heeft niet de allerbeste chipset of draadloos laden geïntegreerd in de Nord. Op de camera is echter nauwelijks bezuinigd. Het toestel heeft dezelfde 48-megapixel Sony IMX586-sensor als de OnePlus 8, inclusief een groot f/1,75-diafragma. Ook is er sprake van optische beeldstabilisatie om schokvrije foto’s en video’s mee te maken. Verder is er een 8-megapixel groothoekcamera, een macrocamera en een dieptesensor te vinden op de achterkant van het toestel.

Aan de voorkant van de smartphone huist een dubbele selfiecamera. Het gaat hier om een 32-megapixel hoofdcamera en een 8-megapixel groothoekcamera. Handig voor bijvoorbeeld groepselfies. Je kunt foto’s maken met een kijkhoek van 105 graden.

OnePlus Nord hands-on

We hebben al uitgebreid kennis kunnen maken met de nieuwe OnePlus Nord. Een review volgt in een later stadium. Wel kunnen we alvast onze eerste indruk delen in een korte hands-on. De eerste indruk is dat OnePlus duidelijk heeft geprobeerd om het premium-jasje aan te houden. Zo ziet het toestel er echt goed uit en is er gebruik gemaakt van mooie materialen. Onze ervaringen met de smartphone zelf, de camera en hoe de Nord bevalt in dagelijks gebruik lees je hier binnenkort.

OnePlus Nord prijs en beschikbaarheid

De nieuwe OnePlus Nord krijgen net als de andere modellen twee jaar software-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Het toestel komt in de kleuren Blue Marble en Gray Onyx op de markt. Je kunt de smartphone vanaf 4 augustus aanschaffen.

De OnePlus Nord 8 GB + 128 GB kost 399 euro. De versie met 12 GB + 256 GB kost 499 euro. Vanaf vandaag kun je een pre-order plaatsen via Coolblue, T-Mobile en Belsimpel. De smartphone zal tevens verkrijgbaar zijn via de webshop van het merk.