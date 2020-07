OnePlus Nord – zo gaat ‘ie eruitzien!

OnePlus heeft het uiterlijk van de nieuwe Nord gepresenteerd.

De Amerikaanse tech YouTuber Marques Brownlee heeft een mooie primeur te pakken. Hij kreeg de kans om een interview te doen met Carl Pei, mede-oprichter van OnePlus. In het interview werd voornamelijk gesproken over wat er komt kijken qua kosten bij het maken van een smartphone. Richting het einde van het interview deelde Pei iets bijzonders. Hij liet namelijk het uiterlijk van de OnePlus Nord zien.

Zo hebben we een eerste officiële blik op de OnePlus Nord. In het interview zegt Pei dat OnePlus op het laatste moment voor een ander uiterlijk heeft gekozen met de Nord. In eerste instantie zouden de camera’s op de achterkant een L-achtige vorm krijgen. Uiteindelijk is voor een meer traditionele vorm gekozen. De L-vorm is uitdagend en vernieuwend, maar kan ook kopers afschrikken. En dit laatste wil OnePlus voorkomen.

Die keuze om het design op het laatste moment aan te passen heeft voor een vertraging gezorgd, aldus Pei. Het gaat hier om een vertraging van een maand, dus de schade valt mee. Verder zien we de twee selfiecamera’s aan de voorkant van de OnePlus Nord voor het eerst in het echt met deze presentatie van het uiterlijk. De onthulling van de nieuwe smartphone is later deze maand.