OnePlus onthult bijzonder sneeuwballengevecht

5G connectiviteit staat centraal met dit sneeuwballengevecht van OnePlus.





OnePlus introduceert het eerste interactieve, door 5G aangedreven sneeuwballengevecht ter wereld. Het gevecht start op 9 maart 2020 in Finland en duurt meer dan zeventig uur. OnePlus-communityleden van over de hele wereld kunnen de OnePlus Snowbots in het live sneeuwballengevecht besturen op een speciale webpagina van het merk.

De Snowbots zijn te bedienen met OnePlus-toestellen met een 5G-netwerk. De OnePlus Snowbot Battle, die wordt gehouden in Ruka-Kuusamo, Lapland, begint op 9 maart om 13.00 uur Nederlandse tijd met een speciaal Humans vs. Robots-evenement. Tijdens deze wedstrijd speelt een geselecteerd aantal mensen in teams tegen de door 5G aangedreven Snowbots, die door gebruikers worden bediend. Vanaf de avond van 9 tot en met 12 maart is de Snowbot Battle 24 uur per dag te spelen.

Daarnaast organiseert OnePlus een speciale community-wedstrijd op zijn socialmediakanalen. Uit alle deelnemers kiest het bedrijf een aantal gebruikers die de kans krijgen naar Lapland af te reizen om de OnePlus Snowbot Battle in levende lijve bij te wonen.