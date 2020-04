OnePlus onthult design en kleur OnePlus 8

Dit kun je verwachten.





Na dit weekend onthult OnePlus de nieuwe 8 Series. Nog voordat het zover is onthult het techbedrijf zo nu en dan een element van de nieuwe smartphone serie. Vandaag doen ze dat met de onthulling van het ontwerp.

OnePlus CEO Pete Lau heeft in een community-post tekst en uitleg gegeven over het design van de OnePlus 8 Series. Zo is uit de doeken gedaan hoe de matte-frosted’-glazen achterkant tot stand is gekomen op de nieuwe smartphones.

Het resultaat is een achterkant die door de matte structuur niet glimt, maar ook amper vingerafdrukken toelaat. Daardoor blijft de achterkant van de OnePlus 8 Series zo goed als vingerafdruk vrij. Tevens is er een kleur uit de doeken gedaan. De OnePlus 8 Series komt in de tint Glacial Green op de markt.

OnePlus onthult de 8 Series op 14 april tijdens een online keynote. De onthulling is live te volgen op YouTube. De uitgelekte prijs geeft weinig hoop op een prijsvechter. De OnePlus 8 Series lijkt een premium prijskaartje te krijgen. Daarmee bestaat de kans dat fans gaan afhaken.