OnePlus onthult Nord 2 met trippy poster, check hem hier

Foto @OnePlus

Geen steriele persfoto, actieshot of sexy render, maar een trippy poster dient als eerste onthulling van de OnePlus Nord 2 5G.

Na de aankondiging van de OnePlus Nord 2 begin deze maand, laat het Chinese merk de aankomende budgettopper nu voor het eerst zien. In plaats van een flitse render of een abstracte scene, gaat OnePlus daarbij voor een andere aanpak. We krijgen de OnePlus Nord 2 namelijk voor het eerst te zien door de ogen van iemand die nét iets te veel LSD op heeft.

OnePlus Nord 2 LSD-poster

Het is een compleet raadsel wat de gedachte achter OnePlus’ nieuwe marketingafbeelding is. Het merk deelde via Instagram de trippy afbeelding van de achterkant van de Nord 2. Daaromheen zijn enkele vreemde figuren te zien, al dan niet met gekke attributen op het gezicht. Het is onbekend wie de figuren zijn (of moeten voorstellen).

Ook is het voorlopig raden op welke planeet de OnePlus Nord 2 zich op de poster bevindt. Een combinatie van Paddocentauri, Tripsilon X21 en 024 D-SL, zo te zien. OnePlus maakt overigens van de gelegenheid gebruik om het aankomende OnePlus Nord 2 5G-evenement in de beschrijving van de poster te promoten:

Gevaar. Opwinding. En een hoop Nord 2. Schakel op 22 juli in voor OnePlus Nord: Part Deux, een spannende blockbuster productlancering met de OnePlus Nord 2 5G in de hoofdrol. 16:00 Nederlandse tijd.