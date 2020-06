OnePlus onthult per ongeluk totaal andere naam voor OnePlus Z

OnePlus CEO Pete Lau kondigt officieel een goedkope OnePlus en tegelijkertijd lekt het merk zelf per ongeluk de naam van het toestel.

OnePlus CEO Pete Lau kondigde gisteren officieel een goedkope OnePlus smartphone aan. De naam is nog steeds niet bekend gemaakt, maar we spreken al langer over de OnePlus Z. Het is dan ook een flinke verrassing dat OnePlus rond dezelfde tijd per ongeluk een interessante foto op hun Instagram-pagina plaatste. Daarin werd gesproken over de OnePlus Nord. Wacht, wat?

OnePlus Z blijkt OnePlus Nord?

We schrijven de laatste tijd over een goedkope OnePlus smartphone, die in de wandelgangen de OnePlus Z genoemd wordt; killer specs voor een lage prijs. Maar de beschreven Instagram-post (die reeds verwijderd is) toont een tegenstrijdig bedankkaartje voor klanten die een zogenoemde ‘OnePlus Nord’ hebben gekocht. Zou het hier gaan om wat we dachten dat de OnePlus Z was?

So OnePlus posted a bunch of images on Instagram and then deleted em, but yeah, there's Nord for you 😀#oneplus #OnePlusNord #newbeginnings pic.twitter.com/P1jdOinbkT — Mukul Sharma (@stufflistings) June 24, 2020

Het is zeer lastig te lezen, maar de boodschap begint met “your early support for OnePlus Nord means a lot.” OnePlus Nord is een naam die we nog niet voorbij zagen komen. Maar in combinatie met de aankondiging van Lau lijkt het aannemelijk dat de OnePlus Z dus eigenlijk OnePlus Nord heet.

De goedkope OnePlus smartphone is al langere tijd het gesprek van de dag onder OnePlus-fans. Het toestel is gehuld in mysterie en dit is de eerste concrete aanwijzing die we hebben. Wel kunnen we nog discussiëren over of de lek daadwerkelijk per ongeluk was of niet. OnePlus heeft al vaker ‘per ongeluk’ zelf informatie gelekt.

Pete Lau kondigt goedkope OnePlus aan

In de blogpost schrijft Lau: “Vandaag ben ik ontzettend blij dat ik mag aankondigen dat we de premium, vlaggenschip-ervaring die je gewend bent van OnePlus in een nieuw, meer betaalbare smartphone productlijn gaan verwerken.” Dit statement sluit aan bij wat hij eerder zei over de betaalbare OnePlus productlijn.

Update 24-06-2020: Het artikel bevatte overlappende informatie met een voorgaand bericht. De focus ligt na aanpassing nu op de gelekte naam, niet op de officiële aankondiging.