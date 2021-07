OnePlus' Pete Lau heeft geen vertrouwen in IP-rating - Apparata

Pete Lau trekt de IP68-rating van onder andere de OnePlus 9 Pro in twijfel en stelt dat een IP-rating niet zo betrouwbaar is als je zou denken.

OnePlus-medeoprichter Pete Lau gelooft niet zozeer in de IP-rating van smartphones, zo vertelt hij op Weibo. De rating geeft een garantie van water- en stofbestendigheid, maar daar hoeft Lau niets over te horen. Ook al geeft het Chinese merk bijvoorbeeld de OnePlus 9 Pro een IP68-certificaat mee; dan nog is het maar de vraag hoe betrouwbaar dat is.

Pete Lau spreekt zich uit tegen IP-rating

Om de OnePlus 9 Pro als voorbeeld te nemen. Zoals uit onze review blijkt zijn er een hoop features waar het merk trots op mag zijn. Okay, er zijn wat problemen met de processor, maar desalniettemin is het een indrukwekkende smartphone. Toch kan het je opgevallen zijn dat het merk nauwelijks met de IP68-rating pronkt.

Dat heeft volgens Lau alles te maken met de onbetrouwbaarheid van dat certificaat, zo zegt hij op het Chinese sociale medium (via AndroidAuthority). Hoewel we zijn statement hebben moeten vertalen met Google, lijkt het duidelijk waar zijn twijfels vandaag komen.

De IP68-waterdichtheid wordt beoordeeld binnen een laboratoriumomgeving, ofwel een “producttest” onder specifieke, extreme omstandigheden die voldoen aan een gestandaardiseerd proces. Aangezien de daadwerkelijke omstandigheden van gebruikers echter heel verschillend zijn, is het onmogelijk om de “test” volgens laboratoriumnormen elke keer te doorstaan. Daarom, zelfs als een toestel een hoge rating heeft, is het niet aan te raden om daar tijdens de marketing mee te pronken. Pete Lau over IP-rating

Uiteraard heeft Lau hartstikke gelijk over de nuance van een IP-rating. De testomstandigheden zijn hartstikke specifiek. In het echte leven geeft de rating ‘vallend water als spray vanuit een hoek van 60 graden heeft geen negatief effect’ niet echt veel zekerheden. Aan de andere kant, je weet dat een IP68-toestel tegen wat druppels kan. Je weet dat een toestel zonder rating niet wasmachinebestendig zal zijn. Het is een goede richtlijn en daarom ziet Lau het niet als feature waar heel veel marketing aan besteed moet worden.