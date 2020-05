OnePlus rolt per ongeluk verkeerde update uit

Het is niet de bedoeling dat jij deze update van OnePlus krijgt.

Er was nogal wat commotie ontstaan rondom de Fotochroom-filter op de OnePlus 8 Pro. Je zou ermee door kleren heen kunnen kijken. Om een mogelijk privacy schandaal te voorkomen greep de Chinese techgigant al snel in. Het bedrijf maakte bekend het filter te verwijderen.

De filter zou verwijderd worden in China. Regio’s buiten het Aziatische land krijgen een aangepaste versie van het filter. Blijkbaar is er iets fout gegaan in het uitrollen van de update door OnePlus. OnePlus-gebruikers afkomstig uit regio’s buiten China hebben bekendgemaakt dat het filter is verdwenen na een update.

In een reactie tegenover The Verge spreekt een woordvoerder van OnePlus over een fout. De update zou inderdaad naar een gelimiteerde aantal apparaten moeten gaan. Het Chinese techbedrijf zegt het filter weer terug te brengen in een volgende update.

Dit betekent niet automatisch dat ook jouw OnePlus 8 Pro het filter niet meer heeft. De verkeerde update is aangekomen op een select aantal apparaten buiten China. Je kunt het eenvoudig controleren in de camera-app na het installeren van de nieuwste software update. We hebben het bij Apparata gecontroleerd op een OnePlus 8 Pro en na installatie van de laatste software update is het Fotochroom-filter nog gewoon te gebruiken.