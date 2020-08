OnePlus smartwatch gaat concurrentie opschudden?

Er lijkt wederom een gloednieuw product van OnePlus onderweg, dit keer een smartwatch.

OnePlus is allang niet meer dat merk dat enkel smartphones maakt. Ze hebben tegenwoordig een TV, draadloze oortjes, een draadloze lader en binnenkort vermoedelijk ook een smartwatch te bieden. Het is duidelijk dat de ambitie van het bedrijf verder reikt dan enkele het aanbieden van smartphones of randapparatuur.

Volgens 91 Mobiles is OnePlus daadwerkelijk bezig met het ontwikkelen van de smartwatch. Dat werd ontdekt aan de hand van een IMDA certificatie onder de naam OnePlus Watch. Nog specifieker is het gelinkte modelnummer, namelijk W301GB. Meer dan een naam hebben we op dit moment niet. Het uiterlijk, de functionaliteiten, de beschikbaarheid en de prijs zijn allemaal nog zaken die onbekend zijn. Misschien komt het slimme horloge niet eens naar Europa. Denk aan de OnePlus TV die aanvankelijk in India werd gelanceerd.

Is het heel gek dat OnePlus met een smartwatch bezig is? Eigenlijk niet. Eerder dit jaar werd de OPPO Watch aangekondigd. OPPO en OnePlus vallen onder hetzelfde moederbedrijf, namelijk BBK. Het is dus aannemelijk dat de merken technologieën onderling uitwisselen. Met de komst van de OPPO Watch is het daardoor normaal om ook een OnePlus Watch te verwachten. Het lijkt slechts een kwestie van afwachten voordat het Chinese techbedrijf de wearable uit de doeken gaat doen.