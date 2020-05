Officieel: OnePlus maakt deze ‘snelle’ Special Edition niet meer

OnePlus en McLaren zijn niet meer. De twee beëindigen officieel hun partnerschap.

Na een substantiële samenwerking zijn OnePlus en autofabrikant McLaren geen partners meer. Dat bevestigt die laatste tegenover AndroidAuthority. De twee maakten samen een aantal Special Editions die veelal extra snel waren. Om nog maar te zwijgen over de luxe lederen buitenkant van de prachtige OnePlus Concept One. Helaas gaan we dus geen nieuwe OnePlus McLaren’s meer zien. Wat er is gebeurd?

OnePlus en McLaren zijn klaar

De samenwerking van OnePlus en McLaren gaat al een tijdje terug. Dat leverde tot dusver de volgende formule op: One+McLaren= een iets betere en stukken mooiere variant van een bestaande OnePlus phone. Waarom krijgen we geen nieuwe OnePLarens meer? Waarom is het afgelopen met de McPlus?

Volgens het racewagenbedrijf is het niets meer dan het aflopen van de geplande samenwerking. McLaren tegenover het medium: “Onze partnerschap met OnePlus is zoals gepland recentelijk ten einde gekomen. Het was een uiterst succesvolle samenwerking tussen twee iconische en innovatieve merken. Sinds de start van het partnerschap in 2018 is OnePlus ondersteunend en wel gewaardeerd geweest en we hopen ze in de toekomst weer tegen te komen.”

Zien ze elkaar weder?

Met andere woorden, we kunnen nu concluderen dat er geen supersnelle OnePlus 8 McLaren Edition meer zal komen. Wel spreekt het autobedrijf in hun statement vol lof over de Chinese smartphonemaker. Die laatste heeft zelf nog niets laten horen over het eindige van het partnerschap, maar mochten de Chinezen McLaren ook graag in de toekomst wederzien, dan zou een volgende generatie OP Special Editions misschien weer kunnen? Vooralsnog is het daarentegen voorbij tussen de twee.

Lees ook: 5 dingen die je moet weten over de OnePlus 7T Pro McLaren