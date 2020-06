OnePlus community woest over nieuw update systeem

Een cyclus voor een Oneplus beta update gaat er ander uitzien nadat overenthousiaste fans misbruik maakten van het systeem.

OnePlus gaat de hele manier waarop ze updates voor besturingssysteem OxygenOS omgooien. In een blogpost maakt de voormalige flagship killer en jassenmaker bekend dat er veel minder beta updates uit zullen komen. Er wordt gesuggereerd dat te veel onwetende fans gebruikmaken van het beta-programma. De community is daarentegen niet echt blij met de ontwikkeling.

OnePlus bekritiseert beta update misbruik

OnePlus gaat voortaan minder beta updates uitbrengen dan voorheen. Op het eerste gezicht klinkt dat misschien een beetje lui, maar dat is niet zo. Het merk legt namelijk haarfijn uit waarom het huidige beta update systeem niet goed werkt.

“Ons beta programma was ooit vooral populair onder onze tech-liefhebbende gebruikers. Maar nu heeft het zich ontwikkeld tot een doelgroep die uit allerlei achtergronden komt met verschillende maten van technische kennis. We zien ook dat veel gebruikers de beta als hun dagelijkse driver gebruiken; voor werk, school of om te spelen, wat behoorlijk opmerkelijk is.”

Met andere woorden, veel te veel gebruikers hanteren de beta branch als een sneak peek voor OxygenOS. Forum-gebruikers klagen dan ook dat sommige gebruikers nog moeten vragen hoe ze de beta installeren. Vervolgens vragen ze weer hoe ze terug moeten gaan naar de officiële release, zonder dat ze enige feedback hebben gegeven.

Community boos

Uiteraard reageren sommige beta-gebruikers met begrip, terwijl anderen boos zijn. Er wordt kritiek geuit op de manier waarop OnePlus doorgaans met een beta update omging. Zo schrijft een gebruiker dat de nummering van updates al fundamenteel een rommeltje was. Dezelfde updates voor verschillende market kregen andere noemers. En zo kunnen internationale forum-gebruikers dus moeilijker communiceren over specifieke updates.

Tegelijkertijd richt het forum zich ook op degene die het hele beta update systeem verpest: de ‘noob’. Gebruikers die de beta branch gebruiker om alvast een nieuwe versie te hebben zorgen volgens deze gebruikers alleen voor problemen. “Ze weten soms niet eens hoe ze een bug report moeten indienen,” zo schrijft een boze fan.

Nieuw beta update format

Wat gebruikers er ook van vinden, OnePlus wil de beta branch stabieler maken en voorkomen dat minder technisch onderlegde fans minder problemen veroorzaken. OnePlus gaat nu als volgt beta updates droppen:

Closed Beta : 2 updates per maand – Deze onstabiele branch is alleen voor elite, volgens OnePlus zo’n 100 nieuwe gecertificeerde beta testers per nieuw device. Eerst kwam er iedere week een update uit, nu is dat gehalveerd.

: 2 updates per maand – Deze onstabiele branch is alleen voor elite, volgens OnePlus zo’n 100 nieuwe gecertificeerde beta testers per nieuw device. Eerst kwam er iedere week een update uit, nu is dat gehalveerd. Open Beta : 1 update per month – De eerste openbare stap richting een stabiele versie van OxygenOS. In plaats van eens in de twee weken komt er nu maar één update per maand uit.

: 1 update per month – De eerste openbare stap richting een stabiele versie van OxygenOS. In plaats van eens in de twee weken komt er nu maar één update per maand uit. Official Release (OTA): onveranderd, 1 update per 1-2 maanden – De officiële releases blijven met dezelfde pas uitkomen.

Het wordt interessant om te zien hoezeer OxygenOS beïnvloed wordt door dit nieuwe patch systeem. Minder updates betekent grotere updates en dus meer kans op fouten. OnePlus kondigt aan dat het beta-programma voor de OnePlus 8-serie binnenkort van start zal gaan. Over enkele maanden zullen we het dus weten.

