OnePlus Watch review: goed, maar alles behalve perfect - Apparata

De eerste smartwatch van OnePlus is deze Watch, we probeerden de wearable uit voor een review.

Wanneer een fabrikant iets voor de eerste keer doet is dat altijd spannend. Hoe reageren de media en, belangrijker, hoe oordeelt de consument? We gingen met de gloednieuwe OnePlus Watch aan de slag voor een review.

OnePlus Watch review – Voor wie is ‘ie eigenlijk?

De eerste vraag die ik eigenlijk had was: voor wie is de OnePlus Watch dan? OnePlus liet tegenover Apparata weten dat dit het een combinatie is. Je kunt de wearable dus elke dag gebruiken voor in je dagelijkse bezigheden, maar bijvoorbeeld ook als je gaat sporten. De wearable heeft een IP68 certificaat en is daarmee stof- en waterbestendig. Na het sporten even het horloge goed wassen met water is dus geen probleem. En wel zo hygiënisch.

Het uiterlijk van de Watch leunt meer tegen Samsung aan dan tegen Apple. Om maar meteen wat concurrenten te noemen. Je hebt een rond display met een fluorelastomeer band. De ‘face’, zoals dat bij een horloge heet, is 46 mm groot. Je kijkt naar een 1.39-inch groot curved display met 2.5D glas.

OnePlus brengt de Watch in de kleuren Midnight Black en Moonlight Silver op de markt. Wij hadden een Midnight Black exemplaar. Dan is er ook nog een speciale Cobalt Limited Edition gemaakt van cobalt. De behuizing van de ‘gewone’ exemplaren is van roestvrij staal.

Het slimme horloge functioneert in combinatie met een Android smartphone. Android, dat lees je goed. Voor iOS is er (nog geen) ondersteuning. Sorry iPhone-gebruikers. Om appjes te lezen en notificaties van je smartphone te ontvangen moet deze altijd in de buurt zijn. Het is echter ook mogelijk om de wearable zonder je smartphone te gebruiken. Er zit 4GB opslag op, om bijvoorbeeld muziek op te bewaren. Zo kun je buiten een rondje hardlopen en muziek luisteren zonder dat je smartphone in de buurt is. Wel zo prettig, want hardlopen met je telefoon op zak is, naar mijn bescheiden mening, behoorlijk irritant.

Dan nog even wat droge, maar handige, specs om te noemen. Er is ondersteuning voor Bluetooth 5.0, GPS, NFC en het horloge heeft en 402mAh batterij. De accu gaat zo’n 14 dagen mee met normaal gebruik.

De OnePlus Watch is een smartwatch. Enkele slimme functies van dit horloge zijn dat de wearable naast de gebruikelijke fitness functies, ook je slaap, stress, hartritme en het bloedzuurstof kan meten.

Dagelijks gebruik

Een behoorlijk complete smartwatch dus. En met 159 euro is het ook geen peperduur ding. Ter vergelijking, een Samsung Galaxy Watch Active kost 139 euro en de goedkoopste Apple Watch is de Series 3 voor 218,25 euro. Maar hoe scoort het horloge in de praktijk?

Mijn persoonlijke voorkeur ligt bij traditionele horloges, die leggen het functioneel natuurlijk af tegen een smartwatch. In het kader van deze review heb ik de wearable bril even opgezet om dit slimme ding objectief te beoordelen. Ik kan echter niet ontkennen dat ik geen fan ben van het bandje van fluorelastomeer. Het voelt erg plakkerig na een paar uur dragen op mijn huid. Met een echt lederen bandje zou je dit issue niet hebben. Maar dat is wel moeilijker mooi te houden als het horloge geregeld nat wordt bij zwemmen, zweten, douchen of gewoon afspoelen na een work-out.

Wat goed werkt is de integratie met de OnePlus Health app. Je kunt hier alle instellingen van de smartwatch in één opslag aanpassen. Er zijn enorm veel Watch Faces te selecteren. Het voordeel is dat er altijd wel eentje tussenzit die overeenkomt met je persoonlijke smaak.

Battery life van de OnePlus Watch

Ons exemplaar deden we om de (linker)pols met een acculading van een kleine 50%. In de eerste testweek schakelden we niet extreem veel energieverslindende functies in. Dat betekende dan ook dat we pas 7 dagen later op zoek moesten naar de bijgeleverde draadloze lader. 14 Dagen batterylife is dus zeker geen onrealistische belofte. Natuurlijk, als je bij elke work-out GPS gebruikt en je trackt elke nacht ook je slaap, dan zul je elke paar dagen je horloge moeten opladen.

Over slaaptracken gesproken. Het formaat (vooral de diameter) van de OnePlus weerhield ons ervan om het horloge in bed te dragen. Hiervoor is een activity-tracker-achtige-vormfactor toch beter geschikt.

Work-outs met deze Smartwatch

Tijdens het badminton spelen kwam de OnePlus echt van pas. Nee, zonder gekheid. Op zoek tussen de verschillende sporten die je kunt selecteren vonden we Tennis niet (toch een sport die in Europa door meer mensen wordt beoefend) maar badminton wel. opvallend! Activity en inspanning tracken met de OnePlus lijkt prima te gaan. Grafieken zijn op te roepen op het horloge zelf of in de app. Waar we tijdens de testperiode zelf wel tegenaan liepen was kilometerafwijkingen tijdens hardloop- en wandelactiviteiten. Dit kan te maken hebben met gps ontvangst.

Overall indruk

Met een software update tijdens de test werden een aantal kinderziektes opgelost. Overall draagt het horloge fijn, zeker als je normaal een nog zwaarder mechanisch horloge gewend bent. Maar er zijn inderdaad lichtere horloges. De gebruikte materialen voelen kwalitatief aan. Beter dan je zou verwachten voor de relatief competitieve prijs.

Zet de OnePlus nieuwe standaarden? Nee, daar hebben we hem niet op kunnen betrappen. Het is vooralsnog een horloge dat alleen geschikt is voor Android telefoon users. Maar OnePlus geeft aan dat de iOS app onderweg is!

Pluspunten

Prima product voor een eerste poging

Kwalitatief, batterij gaat lang mee

Acceptabele prijs

Minpunten