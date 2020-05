Gelekt: Goedkopere OnePlus Z krijgt solide processor

OnePlus’ goedkopere smartphone, vermoedelijk de OnePlus Z genaamd, zal naar verluidt een veelbelovende processor meekrijgen.

In aanloop naar de release van de OnePlus 8 werd er gesproken over een eventueel budget-model in die serie. Dat bleek niet het geval te zijn, maar dat er een goedkopere OnePlus komt is nagenoeg zeker. De OnePlus Z, zoals hij naar verluidt gaat heten, krijgt daarbij een zeer degelijke mid-ranger processor.

OnePlus Z

Volgens lekken werkt OnePlus aan een goedkopere smartphone. Hoewel er eerst nog een vermoedelijke OnePlus 8 Lite zou komen, lijkt het te gaan om een losstaand toestel in de vorm van een OnePlus Z.

Volgens lekker Max J. zal die smartphone worden uitgerust met een Snapdragon 765. Niet mis, gezien het feit dat deze processor van Qualcomm de snelste in de 7-serie is. Voor een midranger zou dat dus flagship killer-achtige taferelen kunnen opleveren. Gisteren gaf ik de Xiaomi Mi Note 10 Lite nog die titel en die moet het doen met een Snapdragon 730!

In eerste instantie werd gedacht dat OnePlus voor een goedkopere MediaTek processor zou gaan. Het mag dan ook altijd als goed nieuws beschouwd worden als de solide Snapdragon’s van Qualcomm worden verkozen. Daar kan Samsung wat dat betreft nog een puntje aan zuigen.

Verder is er nog weinig bekend over de OnePlus Z. Volgens dezelfde lekker zou het toestel ergens in juli gepresenteerd worden, maar OnePlus kennende weten we voor die tijd alles al over het toestel. En het spannendste zal dan natuurlijk de prijs zijn. Nog even geduld!

Lees ook: ‘OnePlus bezuinigt in Europa’