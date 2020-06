OnePlus Z specs, lage prijs en releasedatum gelekt

De OnePlus Z specs, releasedatum en schappelijke prijs zijn waarschijnlijk uitgelekt.

In een onhandig staaltje PR onthult een survey-bedrijf per ongeluk de vermoedelijke specs voor de aankomende OnePlus Z. De goedkopere OnePlus smartphone dook begin vorige maand al een keer op. De survey, gespot door XDA-Developers en gepubliceerd door DesiDime, beschrijf een bijna onmiskenbare OnePlus smartphone.

OnePlus Z specs

Die laatste gelinkte bevat screenshots van een survey. De enquête zou naar verluidt naar respondenten van een brand-platform in India gestuurd zijn en vraagt ze of ze geïnteresseerd zijn in een OnePlus smartphone met Snapdragon 765 processor. Nou dat is niet geheel toevallig de processor die in de gelinkte lek naar voren kwam. Het gaat hier dus in alle waarschijnlijkheid over de OnePlus Z.

In de survey vragen ze of men geïnteresseerd is in het niet genaamde toestel. Later komt naar voren dat het toestel een 6.55-inch 90Hz Super AMOLED display met in-display vingerscanner krijgt.

Verder komt uit de survey naar voren dat de vermoedelijke OnePlus Z wat andere stevige specs krijgt. Wat dacht je van een triple camera-setup met 64MP + 16MP + 2MP lenzen en een 4,300mAh batterij (30W). Tot slot zou het toestel 6GB RAM en 128GB opslagruimte krijgen. Allemaal veelbelovend voor een midranger mét 5G-ondersteuning.

Releasedatum en prijs

Tot slot onthult de survey dat we niet meer lang zouden hoeven wachten op de vermoedelijke OnePlus Z. Er zou een Indiase release van het toestel gepland staan voor 10 juli. De prijs? 24,990 Indiase Rupee, omgerekend iets meer dan €293,-.

Of we het toestel ook in Europa zullen zien is niet bekend. Maar met de constante concentratie op markten op ons continent (en dus ook die van Nederland) klinkt dat wel aannemelijk. Verder is OnePlus’ eerdere midranger, de OnePlus X, ook tijdelijk beschikbaar geweest in Europa. Maar goed, laten we niet op de feiten voorop lopen; het toestel moet eerst eens officieel door OnePlus worden aangekondigd.