Onewheel GT: 3 pk eenwieler en 32 km/u topsnelheid

Enorm hard op je snufferd gaan doe je met de nieuwe Onewheel GT. Een krachtige eenwieler die je van A naar B moet brengen.

Vervoersmiddelen heb je in alle soorten en maten. Voor snelle vervoersmiddelen in de stad is een elektrische scooter of step een fraaie oplossing. Maar als je een waaghals bent kun je ook een eenwieler overwegen. Enige lenigheid is een vereiste en het ziet er bijna uit alsof je in het circus werkt. Maar goed. Een dief zal dit niet zo gauw stelen en erop vandoor gaan. Tenzij het een acrobaat is.

Genoeg gedold. Waar je naar kijkt is de nieuwe Onewheel GT. Het vlaggenschip van het merk. Onewheel heeft meerdere eenwielers in het gamma. Met deze GT heb je het dikste wat ze momenteel bieden. Met een krachtige elektromotor die goed is voor maar liefst 3 pk is een topsnelheid van 32 km/u mogelijk. Dat is echt heel hard op een eenwieler. Een ongetrainde persoon doet er beter aan eerst te gaan oefenen op een minder krachtig model.

De actieradius bedraagt 51 kilometer. Daarna moet de eenwieler weer opgeladen worden. Het design is ook anders in vergelijking met eerdere Onewheel-modellen. Dit alles om de rit comfortabeler te maken. De prijs in de Verenigde Staten ligt op 2.200 dollar voor de Onewheel GT. In Nederland is er nog veel onduidelijk over dit apparaat. De wetgeving vindt een elektronische eenwieler maar een moeilijk geval. Eén ding is wel zeker, een WA-verzekering is tenminste nodig moet je met deze eenwieler door ons land willen rijden.