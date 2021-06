Ongemakkelijk: Google noemt normale man 'seriemoordenaar' - Apparata

Een man genaamd Hristo Georgiev schrok behoorlijk toen zijn foto boven die van een bekende seriemoordenaar verscheen.

Stel je voor, je bent bij een sollicitatiegesprek, je kersverse schoonouders of een bezichtiging van een nieuw huis. De autoriteit in kwestie gooit je naam even in Google en schreeuwt het vervolgens uit. Google zegt namelijk dat je een seriemoordenaar bent. Een leuk verhaal voor feestjes maar op het moment zelf behoorlijk ongemakkelijk. Laat dat nu net van toepassing zijn geweest voor de Zwitserse Hristo Georgiev.

Google noemt Hristo Georgiev seriemoordenaar

Hristo Georgiev deelde het absurde verhaal op zijn eigen website waarna een forum van HackerNews er werk van maakte (via AndroidAuthority). Een voormalige collega van Georgiev stuurde hem een mailtje met daarin de schokkende melding dat hij een seriemoordenaar bleek te zijn. Althans, dat beweerde Google.

In feite was een compleet andere Hristo Georgiev daadwerkelijk een Bulgaarse moordenaar. Hij werd in 1980 geëxecuteerd. Onze Zwitserse Hristo Georgiev zag zijn foto boven informatie van de echte seriemoordenaar op Google verschijnen. Omdat ze dezelfde naam hebben, probeert Google de meest interessante informatie te presenteren. Hoe je het ook wendt of keert, een seriemoordenaar wint het dan redelijk snel van een normale man.

Het is daarentegen wel behoorlijk schokkend dat een foto van een normaal iemand met zo’n gruwelijk Wikipedia-artikel geassocieerd kan worden. Ondertussen heeft Google de blunder alweer opgelost en staat Georgiev niet meer bekend als seriemoordenaar. Overigens zijn er – zelfs in Nederland – een hoop andere mannen met exact dezelfde naam te vinden. Hopelijk verschijnt hun foto nooit boven die van een veroordeelde moordenaar!