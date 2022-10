Ongevaldetectie iPhone 14 werkt niet optimaal: hulpdiensten ingeschakeld tijdens ritje in achtbaan

Apple brengt afgelopen september, met de lancering van de nieuwe iPhone-14 serie en de nieuwe Apple Watch-modellen, een auto-ongeluk detector uit. Wat dit precies inhoudt? Mocht je een ongeval meemaken, dan kun je eenvoudig bellen naar hulpdiensten.

Volgens Apple gebeurt het bellen naar hulpverleners alleen als de speciaal ontworpen schokdetectiefunctie een ernstig auto-ongeluk detecteert. Dit is het geval bij heftige aanrijdingen van voren, opzij of achteren of wanneer je over de kop slaat.

Hoe werkt de schokdetectiefunctie?

De apparaten van Apple beschikken over een gyroscopische sensor inclusief de high-g accelerometer. Met deze high-g accelerometer is het mogelijk om hoge G-krachten te registreren. Deze G-krachten onderga je bij een ernstig ongeluk. Dan verandert je snelheid namelijk heel snel in korte tijd. Op dat moment geeft de iPhone 14 of de Apple Watch Series 8, SE en Ultra, een waarschuwing af.

Geef jij als gebruiker geen reactie op de waarschuwing? Dan belt de iPhone of Apple Watch automatisch de hulpdiensten. Toch blijkt dat de detectie van G-krachten niet altijd helemaal goed verloopt.

Hulpdiensten gebeld zonder dat er sprake is van een noodgeval

Waar normaal de nieuwe iPhone 14 en de nieuwe serie van Apple Watch alleen contact opneemt met de hulpdiensten bij een ernstig verkeersongeluk, blijkt dat dit niet altijd optimaal werkt. Volgens The Wall Street Journal is de G-kracht ook sterk genoeg om de accelerometer te triggeren, als je in een achtbaan zit.

Hulpdiensten in de Verenigde Staten zijn meerdere malen gebeld, als gevolg van de overactieve ongevaldetectie-functie. De noodkamer kreeg de melding van een ernstig ongeluk door, terwijl de Apple eigenaar in een achtbaan zat. Deze situatie heeft zich momenteel al zes keer voorgedaan.

Pretparken waarschuwen voor Apple functie

Verschillende pretparken in de Verenigde Staten geven een waarschuwing voor Apple Watches en apparaten die hierop lijken. Op dit bord worden Apple eigenaren gevraagd om de iPhone 14 of de nieuwe serie van de Apple Watches, niet mee te nemen in de attracties om onnodige noodoproepen te voorkomen.