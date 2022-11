Onmogelijk? Chinese kerncentrale verwarmt complete stad

Terwijl in Nederland de minister van energiezaken beweert dat hij niet weet hoe je een stad met kernenergie moet verwarmen, bewijzen de Chineze – zoals eerder de Oost-Europeanen al deden – het tegendeel.

Kerncentrales leveren veel afvalwarmte

Kernenergiecentrales gebruiken de warmte die vrijkomt bij kernreacties, om water te verhitten tot stoom. Met deze stoom wordt een turbine aangedreven, die de eigenlijke stroom levert. Maar je kan dat hete water natuurlijk ook voor andere dingen gebruiken, bijvoorbeeld voor stadsverwarming.

Met andere woorden, alles begint met warmte. Wat dat betreft, is het niet zo slim dat wij de afvalwarmte afvoeren met grote koeltorens, die in de zomer bovendien ook nog eens een enorm probleem opleveren omdat er niet genoeg water is. Vandaar ook de populariteit van kerncentrales om warm water te leveren. Zo sla je twee vliegen in een klap.

Luchtvervuiling groot probleem in China

China is berucht om de enorme luchtvervuiling. Vooral de oostelijke kustprovincie Shandong heeft een naam hoog te houden, gezien de populariteit van steenkool om huizen te verwarmen.

Dit is veel Chinezen een doorn in het oog. De reden dat er in 2008 een grote kerncentrale werd gepland in de stad Haiyang. Deze kerncentrale levert niet alleen elektriciteit, maar ook warmte voor de stadsverwarming. Haiyang heeft ongeveer 200.000 inwoners en is daarmee iets kleiner dan de stad Utrecht. Dankzij deze centrale met een thermisch vermogen van 365 megawatt, kunnen nu alle inwoners van Haiyang genieten van schone warmte.

De centrale. Bron State Power Investment Corp (SPIC).

Steenkool vervangen door kernenergie

Er bestond al een systeem voor stadsverwarming: met behulp van 12, smerige rookwolken uitbrakende, steenkoolketels. Deze vergiftigden de inwoners van de stad met verstikkende kolendampen.

Dankzij de plaats van deze kerncentrale is de uitstoot van kooldioxide met 180.000 t verminderd, zwaveldioxide met 1188 t en stikstofoxiden met 1123 t per stookseizoen. Als aanvullende bonus levert dit ook nog eens schonere stroom op, wat de stad Haiyang de eerste CO2-neutrale stad van China maakt.

Ook in enkele grote Nederlandse steden, bestaat er stadsverwarming. Het zou interessant kunnen zijn om een kerncentrale te koppelen aan deze systemen. Daarmee slaan we namelijk twee vliegen in een klap